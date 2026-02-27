La borsa di studio “Leonardo Lorini” alla studentessa Alice Perina

Si è tenuta questa mattina al Liceo Scientifico “Girolamo Fracastoro” di Verona (sede di Ca dei Cozzi) la cerimonia di consegna ad Alice Perina della borsa di studio intitolata a Leonardo Lorini. Per l’occasione è stata inoltre intitolata a Leonardo l’aula Magna della scuola.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di trasformare il ricordo in un gesto concreto di valore educativo e civile, sostenendo gli studenti e promuovendo i valori dell’impegno, della formazione e dell’apertura internazionale.

L’evento si inserisce in un più ampio percorso educativo che ha visto la partecipazione di cinque scuole estere – provenienti da Irlanda, Canada, Regno Unito, Stati Uniti e Germania – i cui delegati hanno tenuto workshop formativi rivolti agli studenti del Liceo Fracastoro e del Liceo Pindemonte, dedicati alla redazione del curriculum vitae in lingua straniera, offrendo un’importante occasione di orientamento e confronto con contesti educativi internazionali.

La dedica dell’Aula Magna a Leonardo Lorini rappresenta un segno duraturo di memoria condivisa e di impegno verso le future generazioni, affinché il suo nome continui a essere legato ai valori della conoscenza, della responsabilità e della crescita personale.

Per l’occasione, il Console della Repubblica Argentina, Lucas Candia, impossibilitato a presenziare, ha voluto far giungere un videomessaggio istituzionale di saluto alla comunità scolastica e ai partecipanti, a testimonianza dell’attenzione e della sensibilità verso un’iniziativa che ha assunto una significativa dimensione educativa e internazionale.

Elisa La Paglia, Assessora alle politiche educative e scolastiche, dichiara: “Il Fracastoro è stata la scuola di Leonardo Lorini, ringrazio il Preside e gli insegnanti per aver accolto questo progetto in grado trasmettere ai ragazzi il valore dello studio, dell’impegno e dell’apertura al mondo. Il coinvolgimento di scuole internazionali rafforza ulteriormente il significato educativo di questo progetto, che unisce comunità, istituzioni e futuro”.

Cristian Papa, responsabile del progetto, afferma: “L’iniziativa nasce dal desiderio degli amici di Leonardo di trasformarne il ricordo in un’opportunità concreta per i giovani. Grazie alla collaborazione con scuola e istituzioni, sono nate iniziative come la borsa di studio, la dedica dell’Aula Magna e il confronto con realtà internazionali. L’obiettivo è offrire agli studenti strumenti di crescita, mantenendo vivo il nome di Leonardo attraverso valori positivi”.

Dichiarazione della famiglia Lorini: “Siamo davvero grati a WEP e al Comune di Verona per aver avviato e sostenuto l’iniziativa della Borsa di Studio, un segno significativo di continuità in memoria di Leonardo cittadino del mondo, che tiene vivo il suo ricordo attraverso un’occasione formativa di qualità. Leo era una persona speciale: la sua capacità di entrare in sintonia con l’altro, in ogni situazione, con l’entusiasmo di chi ama confrontarsi con la diversità, era ben nota. Curiosità e piacere dell’incontro sono state sue doti distintive, sempre accompagnate da quell’aperto sorriso che ha caratterizzato la sua breve vita, vissuta sempre in pianezza e armonia con tutte le persone che ha incontrato. Ci congratuliamo con la vincitrice, augurandole che l’esperienza che si accinge a vivere costituisca un bagaglio fondamentale di crescita culturale e umana, un tassello importante per il suo futuro.

Ospiti in questa occasione del Liceo Fracastoro, celebriamo oggi anche la dedica dell’Aula Magna alla memoria di Leonardo. Siamo onorati di questo importante riconoscimento e siamo sicuri che lo sarebbe anche Leonardo, che qui è stato accolto e qui ha vissuto un’esperienza formativa molto ricca, scolasticamente e umanamente. Saremo sempre vicini all’Istituto Fracastoro, a cui auguriamo una lunga storia al servizio della gioventù veronese, in continuità con il suo luminoso passato”.

Dichiarazione dell’Amministratore Delegato di WEP, Lorenzo Agati: “Siamo profondamente onorati di poter contribuire a un progetto che unisce memoria, formazione e apertura internazionale. La Borsa di Studio intitolata a Leonardo Lorini e la dedica dell’Aula Magna rappresentano un esempio concreto di come il ricordo possa trasformarsi in un’azione educativa capace di lasciare un segno nel tempo.

Come WEP, crediamo fermamente nella forza delle esperienze formative che mettono i giovani in dialogo con il mondo. Il percorso costruito insieme al Comune e alle scuole di Verona, che culmina oggi con la cerimonia di consegna di Borsa di Studio e la presentazione dell’iniziativa EXPLORE! con la straordinaria partecipazione delle delegazioni scolastiche internazionali, va esattamente in questa direzione: offrire agli studenti strumenti, competenze e visioni che possano accompagnarli nel loro futuro personale e professionale.

Il nome di Leonardo continuerà così a vivere nei valori che ispirano ogni giorno il nostro lavoro: curiosità verso l’altro, responsabilità, cittadinanza globale. Sostenere iniziative come questa significa investire nelle nuove generazioni, nella loro capacità di costruire ponti, di crescere e di diventare protagonisti consapevoli della società di domani. Per questo motivo WEP rinnova il suo impegno a fianco del Comune di Verona con l’istituzione di una nuova borsa di studio intitolata alla memoria di Leonardo Lorini anche per il prossimo anno scolastico 2026/2027”.