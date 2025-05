La Grande Sfida Internazionale. Nel fine settimana a Verona ritorna la manifestazione senza barriere e diseguaglianze

Sabato 24 e domenica 25 maggio in piazza Bra e per le vie del centro storico la 30^ edizione con protagonisti atleti e artisti diversamente abili all’insegna dell’inclusione, integrazione e accessibilità, spinti dallo slogan “Vogliamo Diritti ma anche Doveri” riconoscendo così piena cittadinanza anche alle fasce deboli della popolazione.

Si terrà sabato 24 e domenica 25 maggio, in piazza Bra e per le vie del centro storico, la 30esima edizione della manifestazione “La Grande Sfida International”.

La Grande Sfida APS con il sostegno dell’Amministrazione comunale e la collaborazione di numerose realtà, sta promuovendo

Il tema che caratterizza quest’anno l’iniziativa, promosso da Grande Sfida APS con il sostegno dell’Amministrazione, è “Vogliamo Diritti ma anche Doveri”.

“Si tratta di un weekend all’insegna della cultura, dello sport, delle arti e della musica che coinvolgerà tutto il centro della nostra città – spiega l’assessore alle Pari opportunità Jacopo Buffoplo –. Da 30 anni la manifestazione coinvolge tantissime realtà e soprattutto tantissime ragazzi e ragazze con disabilità che ci dimostrano come le diversità possano essere un valore per la crescita della nostra comunità. Questo weekend di appuntamenti ci ricorda l’importanza di una società più inclusiva grazie ad un lavoro sinergico”.

“Un cittadino, infatti, è tale perché gode di diritti, ma anche di doveri. Se riconosciamo – ha aggiunto Roberto Nicolis, presidente di Asd La Grande Sfida Aps – piena cittadinanza a fasce di popolazione non ritenute attive al lavoro, inteso come prodotto materiale, dobbiamo riconoscere che anche alle fasce deboli siano collegati i relativi doveri. Il nostro compito come operatori sociali, educatori è questo: mettere la persona con disabilità nelle condizioni di poter esercitare il proprio dovere, individuando modalità originali attraverso le quali ella possa esprimere il proprio contributo materiale e/o spirituale nei confronti della comunità”.

La Grande Sfida mettere insieme i mondi vitali, le realtà pulsanti di un paese, di una città, che non sono le persone più forti, ma quelle più vulnerabili. È la forza della fragilità che ha il potere di far incontrare le persone attraverso la condivisione delle passioni per lo sport, l’arte, il lavoro, le relazioni, la dimensione spirituale

All’interno del Festival si esibiranno, per le vie del Centro Storico, artisti con diverse abilità provenienti da diverse città italiane. Interessate da eventi: via Cappello, piazza delle Erbe, Cortile Mercato Vecchio, piazza dei Signori, via Mazzini, piazza Bra, Porta Borsari.

Calendario eventi

sabato 24 maggio : InConTrArti festival internazionale con artisti di strada con diverse abilità nelle piazze della città. L’arte incontra la città

Programma

ore 10.30-12.45: Prima esibizione degli artisti nelle piazze

ore 15.45-20.15: Seconda esibizione degli artisti nelle piazze

ore 15-17.30: Gara Internazionale di nuoto al Centro Federale “A. Castagnetti”

domenica 25 maggio : in piazza Bra, dalle 14.30 alle 17, attività con sport e giochi con la presenza di persone con disabilità psichiche, fisiche sensoriali, provenienti da diverse città italiane e da 3 paesi esteri – Germania, Austria e Romania –

Programma

ore 10 Convegno Internazionale all’auditorium della Gran Guardia, esperienze e testimonianze

ore 12.30 Messa

ore 13.15 Pranzo sotto il loggiato della Gran Guardia (circa 450 persone)

ore 14.30 sfilata per le vie del centro

ore 15 piazza Bra. Come ogni anno sono promossi tornei sportivi e momenti informali di incontro fra la cittadinanza e le associazioni e i servizi operanti per l’handicap sul territorio attraverso l’esposizione di materiale informativo e i lavori

ore 17.30 – 18.30 Premiazioni e saluti

Inoltre, dal 20 maggio al 8 giugno partirà la Street Gallery, una “mostra in movimento”, un’esposizione all’interno dei negozi ed esercizi pubblici, di manufatti artistici prodotti da persone con disabilità degli atelier e centri diurni di Verona e provincia.