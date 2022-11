L’Altra Verona… Un pesante palo metallico d’indicazione stradale in bilico, spada di Damocle sulla testa del malcapitato di turno

Un’indicazione stradale con pesante supporto metallico pericolosamente inclinata, in bilico tra il tranciarsi del tutto e cadere al suolo, magari coinvolgendo qualche malcapitato. Costituisce un serio rischio alla sicurezza, si trova in un luogo del centro cittadino ben frequentato e certo visto (e preso sottogamba) da chissà quanti, anche perché nei suoi immediati pressi c’è pure un bar…

La spada di Damocle sulla testa del pedone casuale è all’incrocio tra lungadige Tullio Donatelli, via Ponte Nuovo e lungadige Bartolomeo Rubele, arterie con circolazione di automezzi soggetta alla Zona a traffico limitato e da lavori in corso in via Ponte Nuovo. Sono comunque percorse da autorizzati e, soprattutto, da passanti a piedi, veronesi in mobilità e turisti in cerca di scorci nascosti o più pittoreschi di quella parte di città a tu per tu col fiume Adige.

L’emergenza del cartello, dalla base malamente trattenuta (quasi un miracolo) da ancoraggi metallici, non è da sottovalutare e, considerata l’urgenza del ripristino prima che succeda qualche infausto evento, “Il Giornale dei Veronesi” ha subito provveduto a segnalare il caso all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) del Comune di Verona (urp@comune.verona.it), demandato a prendere in esame, valutare e risolvere, tramite gli ambiti competenti, le indicazioni riguardanti le strade, segnaletica compresa. Sperando che, nel frattempo, il palo metallico vacillante non ceda, ferendo malauguratamente qualcuno…

Servizio e foto di

Claudio Beccalossi