Monopattini, sono ancora in tanti a non usare il casco

Un mezzo sempre più frequentemente utilizzato, ma che richiede il rispetto delle regole per sé e per gli altri. Dai controlli della Polizia Locale risulta che in 320 non indossavano il caso e 80 trasportavano un passeggero

Monopattini, a sei mesi dall’entrata in vigore del Codice della Strada sono ancora troppi veronesi e turisti che non rispettano le nuove norme, a cominciare dall’uso del casco. Dal 14 dicembre 2024 sono 518 i verbali realizzati a conducenti di monopattini, con oltre 320 verbali solo per il mancato utilizzo del casco.

“Far rispettare le norme sull’uso dei monopattini – sottolinea l’Assessora alla Sicurezza, Stefania Zivelonghi – richiede un carico di lavoro impegnativo per la Polizia Locale per le caratteristiche dei mezzi, difficili da fermare per sanzionarne l’irregolarità. Ciò nonostante l’impegno rimane importante e costante. Siamo certi che i cittadini possano comprendere il grande lavoro che è in corso e anche i buoni risultati che stiamo ottenendo. Tenuto conto che si tratta di mezzi prevalentemente utilizzati dai giovani, raccomandiamo alle famiglie di sensibilizzare i propri figli e figlie ad un uso corretto e rispettoso delle norme, per la sicurezza loro e degli altri”.

Dei 518 verbali, 80 sono relativi all’illegale trasporto di un passeggero, altri alla circolazione in contromano oppure su marciapiedi, oppure su via pedonali come via Mazzini e via Cappello, dove è vietata la circolazione anche alle biciclette. E’ stato sanzionato anche l’utilizzo del cellulare, il mancato utilizzo delle luci nelle ore serali, così come dei giubbetti catarinfrangenti, i divieti di sosta su marciapiede e su fermate del trasporto pubblico. Sono stati identificati ben 11 utenti minori di 14 anni, per i quali le sanzioni sono state notificate ai genitori. Vige, infatti, il divieto di utilizzo per gli under 14.

“Per una guida più sicura – spiega il Comandante della Polizia Locale, Luigi Altamura – ricordiamo che il casco è stato reso obbligatorio per gli utenti dei monopattini, che sono veicoli equiparati a tutti gli effetti alle biciclette. Abbiamo incrementato i controlli su strada, nonostante le numerose incombenze e attività, garantendo posti di controllo in diverse zone della città. La polizia locale ricorda gli obblighi sul casco e sul divieto di circolazione fuori dal centro urbano mentre al momento mancano i decreti sull’obbligo assicurativo di responsabilità civile del veicolo e l’obbligo di targatura, annunciati nei mesi scorsi ma tutt’ora non pubblicati.”

I controlli della polizia locale proseguiranno in queste settimane estive, auspicando anche una maggiore collaborazione delle aziende di sharing nella comunicazione verso l’utenza per il corretto uso dei mezzi, soprattutto per l’utilizzo del casco e per il divieto assoluto di trasporto di persone, nel solco delle nuove norme introdotte lo scorso inverno.