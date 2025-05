Mura Festival 2025. Dal 23 maggio al 3 agosto si anima l’estate di Verona

Verona, torna Mura Festival: musica, cultura, sport e intrattenimento per tutti. La sesta edizione del Mura Festival animerà Verona con eventi quotidiani tra concerti, incontri, attività per bambini, sport e momenti dedicati al benessere. Tra gli ospiti attesi Finaz dei Bandabardò, Bunna degli Africa United, Paolo Borzacchiello, Anna Dalton e il ritorno di Daniel Lumera. In evidenza anche il Mura Urban Trail, la corsa notturna del 14 giugno, e la giornata dedicata allo yoga con il Murasana in occasione dell’International Yoga Day. Tra le novità: una giornata interamente dedicata agli amici a 4 zampe con il MuraGolden Walk

Con l’arrivo della bella stagione, Verona si prepara ad accogliere la 6^ edizione di Mura Festival, l’appuntamento estivo che animerà la cinta muraria della città con un ricco calendario di eventi all’insegna dell’arte, della cultura, dello spettacolo e dello sport.

Promosso dal Comune di Verona e organizzato da Studioventisette, in collaborazione con DOC Servizi Verona, il supporto di AGSM AIM, Aquardens Terme Verona, Frantoio Salvagno, Concessionaria Bendinelli, Forst, Fever Tree e con la media partnership del Gruppo Athesis Spa (Radio Verona, Telearena, L’Arena), Mura Festival nasce con l’obiettivo di valorizzare e rigenerare uno dei patrimoni più suggestivi della città, dove natura e architettura dialogano da secoli. Il progetto trasforma gli spazi verdi delle mura in luoghi vivi e partecipati, dedicati alla condivisione, alla conoscenza e allo scambio culturale.

Il cuore pulsante del Festival è il Bastione di San Bernardino, uno dei punti più affascinanti del sistema fortificato veronese, che torna protagonista dell’estate grazie a una programmazione capace di coniugare intrattenimento, qualità artistica e attenzione al territorio.

Nel corso degli anni, il festival si è affermato come un punto di riferimento per la scena culturale cittadina, offrendo un palcoscenico a realtà associative, artisti emergenti ed eccellenze locali.

Grazie al lavoro sinergico tra Studioventisette e Doc Servizi Verona, Mura Festival ha inoltre generato importanti ricadute occupazionali, coinvolgendo decine di artisti, tecnici e operatori dello spettacolo, e offrendo un contesto gratuito, sicuro e accessibile a tutti.

Mura Festival si conferma così un progetto culturale che va oltre l’intrattenimento: una vera e propria esperienza di rigenerazione urbana che, anno dopo anno, rinnova il suo impegno a favore della cultura, del territorio e della comunità.

Il programma è stato presentato questa mattina dalle assessore alla Cultura, Turismo e Rapporti con l’UNESCO Marta Ugolini e alle Manifestazioni Alessia Rotta. Presenti la presidente di Studioventisette Alessandra Biti, Alessandro Formenti di Doc Servizi e direttore artistico del Festival, il presidente di Aps Even Flow Pier Nicola Fazzini e Francesca Salvagno, titolare di Frantoio Salvagno fra gli sponsor dell’evento.

“Una iniziativa che negli anni ha continuato a crescere, ampliandosi in un luogo straordinario – sottolinea l’assessora Marta Ugolini –. Le mura veronesi, da struttura difensiva, si trasformano in un luogo di incontro, di accoglienza, di relazioni, fatto di musica, spettacolo, sport e benessere. Perché Mura Festival è tutto questo, con un programma che si svolge quest’anno dal 23 maggio fino al 3 agosto e che è pensato a tutti, prevedendo proposte dai bambini alle famiglie, dai giovani e agli adulti e anziani. Un programma multidisciplinare che va dalla presentazione di libri a momenti musicali e sportivi. Tante occasioni proposte ai veronesi e non solo, per rendere l’estate più piacevole da vivere anche restando in città”.

“È una manifestazione che non ha bisogno di presentazioni – precisa l’assessora Alessia Rotta –, consolidata nel tempo e nella realtà cittadina, ormai divenuta un appuntamento atteso e apprezzato dai cittadini e dai turisti. Un festival che oltre ad offrire una programmazione di appuntamenti allargata, anima e valorizza il nostro speciale e unico patrimonio delle Mura. Luoghi e spazi che per quasi tutta l’estate saranno animati da spettacoli e attività interessanti, come le manifestazioni dello yoga, per le quali siamo stati contattati persino dal Consolato dell’India.

Mura Festival coinvolge tante associazioni e tanti gruppi, che grazie al lavoro condiviso sono riusciti a restituire e a far rivivere alla città il Parco delle Mura”.

“La bellezza di questo evento è che riqualifica il Parco delle Mura per due mesi all’anno, attraverso cultura, arte, musica, spettacolo e sport – presidente Studioventisette Alessandra Biti –. Un’attività corale che mette in rete più di ottanta associazioni, singoli professionisti e realtà del territorio che hanno spazio di collaborare , trovarsi insieme ed espriemere il loro potenziale attraverso un evento che è un grande contenitore, gratuito e per tutta la città di Verona”.

Inaugurazione il 23 maggio con un weekend di musica e festa

In occasione dell’inaugurazione del Mura Festival, si parte con una serata all’insegna dell’allegria con l’Irish Party.

Dalle 21 i Patricks Irish Band porteranno sul palco l’energia travolgente della musica irlandese. Uno spettacolo coinvolgente tra ritmo, ironia e voglia di stare insieme.

Dall’Irlanda all’America, passando per il Mura Festival: due serate all’insegna della musica folk.

Sabato 24 maggio, alle ore 21, spazio al Country Festival con i Tex Band: un viaggio sonoro tra atmosfere western, balli sotto le stelle e sonorità d’Oltreoceano.

Domenica 25 maggio si apre fin dal mattino, alle ore 10, con il Mura Kids, il programma di attività dedicate a bambini e famiglie.

A partire dalle 19.30, l’atmosfera si accende con Vinili su Tela & Friends: una serata che celebra l’inizio della stagione del Mura Festival tra musica e creatività, con tanti ospiti alla console, l’artista Stephanie Ocean Ghizzoni e i suoi spettacolari live painting.

GIORNATE ED EVENTI SPECIALI

TEATRO, DANZA E ARTE AL BASTIONE DELLE MADDALENE

Per la prima volta il cartellone del Mura Festival si connette con l’Estate Teatrale Veronese e in particolare con ETV in Town, per una rassegna di teatro e di danza che si terrà dal 15 al 25 luglio al Bastione delle Maddalene.

La rassegna al Bastione delle Maddalene si apre lunedì 15 e martedì 16 luglio con la prima nazionale di Soirée Renato Simoni, uno spettacolo di e con Luca Scarlini, dedicato a una delle personalità più rilevanti del teatro italiano del Novecento. Critico teatrale, drammaturgo e librettista, Renato Simoni – veronese di nascita – fu protagonista della scena culturale del suo tempo, in dialogo con figure come D’Annunzio, Pirandello e Puccini. Tra le sue opere più note, la co-scrittura del libretto della Turandot insieme a Giuseppe Adami. Fu anche ideatore dell’Estate Teatrale Veronese, nata nel 1948 con la messa in scena di Giulietta e Romeo al fianco di un giovane Giorgio Strehler. In Soirée Renato Simoni, Luca Scarlini – accompagnato da due allievi dell’Accademia del Teatro Stabile del Veneto – propone un racconto scenico fatto di parole, musica e immagini per restituire la voce e l’eredità di un intellettuale appassionato e ancora oggi attuale. Lo spettacolo è in programma alle ore 21:15 presso il Bastione delle Maddalene.

Dal 19 al 22 luglio 2025, il Bastione delle Maddalene di Verona ospita la prima nazionale di Shakespeare in Dream, ideato e coreografato da Marcella Galbusera per Arte3, in coproduzione con Estate Teatrale Veronese.Lo spettacolo prende ispirazione dall’universo onirico e simbolico del sogno, luogo effimero e magico dove – come nella danza – è possibile reinventarsi, immaginare, rivestire ruoli che nella vita reale spesso restano inespressi. Il progetto intreccia il linguaggio del corpo con musica dal vivo, teatro e riflessione sociale, creando uno spazio poetico e inclusivo aperto alla comunità. Shakespeare in Dream nasce infatti come progetto partecipativo, coinvolgendo cittadini over 50, danzatori professionisti con il ruolo di facilitatori, coreografi locali e nazionali, musicisti e consulenti provenienti dal mondo accademico e teatrale. Un’esperienza collettiva che affronta il tema dell’invecchiamento attraverso la danza, promuovendo stili di vita attivi e la partecipazione culturale come strumento per ripensare i concetti di età, trasformazione del corpo, bellezza e virtuosismo. Con il supporto dell’Università di Verona e la collaborazione di figure artistiche e scientifiche, Dream si afferma come un esempio di sperimentazione sociale e culturale, dove arte e benessere si incontrano.

Dal 25 al 27 luglio 2025, al Bastione delle Maddalene di Verona, debutta in prima nazionale Shakespeare in Blood, la nuova produzione di Ersiliadanza con coreografia e regia di Laura Corradi. Ispirato all’universo shakespeariano, lo spettacolo racconta l’amore tra i giovani come forza capace di resistere alla guerra e alla tragedia. Una riflessione poetica e potente che prende forma attraverso danza, teatro e immagini, in un’atmosfera sospesa tra epoche e luoghi indefiniti. Lo spettacolo include anche il cortometraggio Homo homini lupus, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Verona – Dipartimento Culture e Civiltà. Fondata nel 1987, Ersiliadanza è diretta da Laura Corradi, artista formatasi tra Francia e Germania con maestri come Pina Bausch e Carolyn Carlson, oggi tra le protagoniste della scena coreutica italiana.

Il Festival animerà Il Bastione di San Bernardino per tutta l’estate 2025 con un ricco calendario di appuntamenti e attività consultabile al sito www.murafestival.it.

L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e tutte le attività sono fruibili previa iscrizione. Il costo dei singoli eventi/attività è disponibile online.

Mura Festival è organizzato da Studioventisette, Doc Servizi, Even Flow,Comune di Verona, Ufficio UNESCO “Città di Verona – Patrimonio Mondiale UNESCO” e Verona Città Murata.