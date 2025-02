Nuove asfaltature in citta’

Continuano le asfaltature in città. In questi giorni sono stati fatti tratti importanti a San Massimo e Borgo Milano. Questa settimana, fino a venerdì, lavori in atto al Basson per riasfaltare via Bassone e sul Lungadige Galtarossa. Settimana prossima previsti invece in via Faliero e Da Levanto. Contestualmente un’altra ditta partirà con l’asfaltatura di Circonvallazione Oriani. E poi da marzo ci saranno più ditte in contemporanea su tutta la città che partirannno per V reti con le asfaltature in via Galvani, Berardi, Albere, Da Vinci, Camuzzoni, Colombo. Per Fastweb invece saranno a Palazzina in via Lugo e via Copparo. Via Da Vico invece sarà il primo degli interventi del comune sulle manutenzioni. ” A marzo poi partiremo coi lavori di ripristini Tim in seconda circoscrizione. – informa l’assessore alle strade e giardini, Federico Benini – Nel mentre partirà il piano porfidi in centro storico per 150 mila euro. Lavori importanti che proseguiranno senza sosta per tutto l’anno”.