Operazione antidroga a Veronetta, Pd Verona si congratula con Polizia Locale: “Importante segnale in un quartiere che sta ricevendo attenzione dall’amministrazione comunale”

Verona, 18 settembre 2024.

Il Pd veronese desidera congratularsi con il comandante della Polizia municipale Luigi Altamura e tutti i suoi agenti e le sue agenti per l’operazione di polizia giudiziaria che ha portato ad individuare, documentare e interrompere una vasta rete di spaccio di stupefacenti in zona Veronetta, capace di attirare consumatori da tutta la provincia, assicurando alla giustizia i presunti responsabili.



Si tratta di un bel segnale di legalità in un quartiere che sta mobilitando le sue energie migliori per risalire la china delle problematiche che lo affliggono da tempo, e che in questo sforzo viene pienamente sostenuto dall’attuale compagine di governo della città sia in Comune che in Circoscrizione, anche in termini di opere pubbliche e politiche sociali e culturali.



Il fatto che l’indagine sia partita da segnalazioni dei residenti, conferma l’importanza delle pratiche dell’ascolto e del dialogo, che sono il tratto distintivo originario della nuova giunta.



Una riflessione va fatta sul profilo della “clientela”, così come emerge dalle indagini, che non sempre corrisponde allo stereotipo del tossicodipendente emarginato, ma si presenta anche con le sembianze del cittadino comune: studenti, operai, professionisti, dipendenti pubblici. Ciò a dimostrazione che il fenomeno della droga non si contrasta efficacemente con i proclami politici, ma richiede un approccio multidimensionale: repressione dei reati, prevenzione del rischio, recupero degli assuntori, come è nella strategia messa in campo da questa amministrazione comunale.