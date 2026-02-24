Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    mercoledì 25 Febbraio
    Demo

    Piazzetta Bra Molinari: al via le fasi finali del restyling

    Città 2 Mins Read

    Nelle prossime settimane verranno completati gli ultimi interventi di sistemazione che restituiranno alla città una piazzetta Bra Molinari completamente riqualificata. Il progetto, nato per valorizzare uno degli scorci più suggestivi del centro storico di Verona, punta a trasformare l’area in un luogo più attrattivo, adatto alla sua importanza e ad una adeguata fruibilità.

    Il cronoprogramma dei lavori

    Il cantiere procederà per step successivi per ridurre al minimo i disagi e garantire una finitura ottimale.

    Pulizia del parapetto: Da giovedì 26 febbraio, i tecnici di Amia interverranno per alcuni giorni per la pulizia e il ripristino del parapetto lungo l’Adige che delimita la piazza.
    Cura dei materiali: Da lunedì 2 a mercoledì 4 marzo si terranno le operazioni di pulizia profonda di tutte le pietre della pavimentazione, seguite dalla sigillatura definitiva.
    Area Liceo Maffei: Nel corso della prossima settimana verranno sistemate le lastre in marmo dei marciapiedi adiacenti all’istituto.

    Asfaltature finali: Dal 9 marzo, per circa una settimana, si procederà con il rifacimento del manto stradale in piazzetta Bra Molinari e all’intersezione con via Ponte Pietra.

    Modifiche alla viabilità

    Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, sono previste le seguenti variazioni alla circolazione a partire da lunedì 9 marzo

    Divieto di transito: Istituito per tutti i veicoli nel tratto compreso tra l’intersezione con via Don Bassi e via Ponte Pietra.

    Inversione del senso di marcia: in via Don Bassi, nel tratto e con direzione compresi tra via Sottoriva e via San Pietro Martire.

    Al termine delle asfaltature, si procederà con la tracciatura degli stalli e l’installazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale. La piazza beneficerà inoltre di un potenziamento dell’illuminazione pubblica e del presidio di due nuove telecamere di videosorveglianza già attive.

    “Entriamo nell’ultima fase di un intervento che sarà ultimato entro la fine di marzo. L’obiettivo è rendere questo scorcio di Verona, così carico di storia, ancora più bello e fruibile,” sottolinea l’assessore all’Arredo urbano Federico Benini. “Abbiamo lavorato per dare omogeneità a un’area che prima era un semplice parcheggio e che oggi diventa una vera piazza, elegante e accogliente. Anche il verde ha avuto un ruolo centrale: abbiamo introdotto nuove aiuole fiorite integrate agli alberi esistenti, migliorando sensibilmente l’impatto estetico e ambientale”.

    Rendering1   

    Rendering2

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy