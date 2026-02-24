Piazzetta Bra Molinari: al via le fasi finali del restyling

Nelle prossime settimane verranno completati gli ultimi interventi di sistemazione che restituiranno alla città una piazzetta Bra Molinari completamente riqualificata. Il progetto, nato per valorizzare uno degli scorci più suggestivi del centro storico di Verona, punta a trasformare l’area in un luogo più attrattivo, adatto alla sua importanza e ad una adeguata fruibilità.



Il cronoprogramma dei lavori

Il cantiere procederà per step successivi per ridurre al minimo i disagi e garantire una finitura ottimale.

Pulizia del parapetto: Da giovedì 26 febbraio, i tecnici di Amia interverranno per alcuni giorni per la pulizia e il ripristino del parapetto lungo l’Adige che delimita la piazza.

Cura dei materiali: Da lunedì 2 a mercoledì 4 marzo si terranno le operazioni di pulizia profonda di tutte le pietre della pavimentazione, seguite dalla sigillatura definitiva.

Area Liceo Maffei: Nel corso della prossima settimana verranno sistemate le lastre in marmo dei marciapiedi adiacenti all’istituto.

Asfaltature finali: Dal 9 marzo, per circa una settimana, si procederà con il rifacimento del manto stradale in piazzetta Bra Molinari e all’intersezione con via Ponte Pietra.

Modifiche alla viabilità

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, sono previste le seguenti variazioni alla circolazione a partire da lunedì 9 marzo

Divieto di transito: Istituito per tutti i veicoli nel tratto compreso tra l’intersezione con via Don Bassi e via Ponte Pietra.

Inversione del senso di marcia: in via Don Bassi, nel tratto e con direzione compresi tra via Sottoriva e via San Pietro Martire.

Al termine delle asfaltature, si procederà con la tracciatura degli stalli e l’installazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale. La piazza beneficerà inoltre di un potenziamento dell’illuminazione pubblica e del presidio di due nuove telecamere di videosorveglianza già attive.

“Entriamo nell’ultima fase di un intervento che sarà ultimato entro la fine di marzo. L’obiettivo è rendere questo scorcio di Verona, così carico di storia, ancora più bello e fruibile,” sottolinea l’assessore all’Arredo urbano Federico Benini. “Abbiamo lavorato per dare omogeneità a un’area che prima era un semplice parcheggio e che oggi diventa una vera piazza, elegante e accogliente. Anche il verde ha avuto un ruolo centrale: abbiamo introdotto nuove aiuole fiorite integrate agli alberi esistenti, migliorando sensibilmente l’impatto estetico e ambientale”.

Rendering1

Rendering2