Plateatici. Tosi (Forza Italia): “Siano resi permanenti in periferia e concessi già da aprile senza riduzione di stalli in centro storico”

Roma 31 gennaio ’23.

Flavio Tosi, deputato di Forza Italia, chiede alla Giunta Tommasi “di rispettare sul serio il lavoro degli esercenti, e non solo a parole”. Quindi di superare in Ztl l’attuale proposta che riduce il numero degli stalli blu adibiti a plateatici e i mesi della loro concessione da maggio a settembre.

Tosi propone “di garantire l’apertura dei plateatici già da aprile, che ormai è a tutti gli effetti bella stagione, e sempre prima del Vinitaly, manifestazione che alla sera riversa in centro migliaia di persone. Inoltre il numero di stalli blu da concedere alle attività economiche non può essere ridotto rispetto agli altri anni. Durante il Covid inoltre sono sorti plateatici e dehors in luoghi che non tolgono posti auto e che anzi hanno riqualificato e rivitalizzato la città antica. Non va disperso questo patrimonio”. Riguardo alla periferia, condividendo lo spirito della proposta degli esponenti di FdI in Quarta e Quinta Circoscrizione Padovani e Di Lara, che hanno chiesto di mantenere i plateatici almeno da aprile a novembre, Tosi si spinge oltre: “Nei quartieri generalmente non c’è il problema dei parcheggi, perciò si può studiare una modalità per rendere permanente la concessione delle postazioni in alcuni stalli. Parliamo tanto di rivitalizzare i quartieri, questa è un’occasione per farlo. Le attività economiche hanno sofferto le lunghe chiusure del lock down e da quasi un anno pagano salata la crisi energetica con bollette monstre. Qui non si chiede di aiutare nessuno, ma nemmeno di punirlo, gli esercenti chiedono solamente di poter lavorare e continuare a creare preziosi posti di lavoro”.