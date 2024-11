Pranzo di Natale solidale in prima Circoscrizione

Croce Bianca e Bacanal del Gnoco, in collaborazione con la Basilica di San Zeno Maggiore, Convento San Bernardino, Centro di Comunità D’Azeglio e altre associazioni del territorio, imprese veronesi e Protezione Civile organizzano il pranzo del 25 dicembre per circa 200 persone nella tensostruttura del Giardino d’Estate

Vuoi trascorrere il giorno di Natale in compagnia? Unisciti alla Croce Bianca Verona e i suoi volontari al pranzo solidale. Il pranzo si tiene dalle 12, sotto il tendone del Giardino d’Estate in viale Colombo. E’ organizzato in sinergia con la Parrocchia di San Zeno,

Bacanal del Gnoco, Frati di San Bernardino e Centri di Comunità con la collaborazione delle associazioni dei quartieri di San Zeno e San Bernardino e la Circoscrizione 1^.

“Questa proposta che nasce dalle associazioni del territorio – ha affermato l’Assessora al terzo settore e alle politiche sociali, Luisa Ceni -, sono numerosi coloro che si sono adoperati per organizzare per la prima volta, nella prima circoscrizione, questo Natale veramente per tutti, proprio perché nessuno si senta solo, nessuno si senta abbandonato, nel giorno forse più importante che ricorda a tutti la famiglia. Chiaramente per le persone più fragili, per le persone che sono sole, è anche un giorno molto difficile, è un giorno che poter passare con altri cambia la prospettiva”.

L’evento diventa un’opportunità da condividere, per quanti desiderano usufruirne, con familiari e amici e per qualcuno sarà occasione di uscire dalla solitudine e dalle difficoltà quotidiane, riscoprendo il valore dello stare insieme serenamente.

Andrea Avanzi, consigliere della Circoscrizione 1^ dove si tiene il pranzo ha spiegato che “questo è un caso esemplare del fare rete tra tutte le associazioni nella realtà del quartiere. L’iniziativa è rivolta alle persone sole e fragili. Penso agli anziani che hanno bisogno di socialità e credo che questo sia un momento per dare un Natale migliore anche a queste persone. Ringrazio tutte le associazioni che hanno aderito, la Croce Bianca, la Parrocchia di San Zeno e anche i volontari che il giorno di Natale serviranno ai tavoli”.

Il pranzo si terrà nella tensostruttura del Giardino d’Estate, messa a disposizione dal Bacanal che sarà presente con il Papà del Gnoco. “Si tratta di un’area che era abbandonata – ha chiosato Valerio Corradi – che è stata rigenerata nel 2022 con un patto di sussidiarietà, stipulato con il Comune. Ora la mettiamo a disposizione delle associazioni cittadine che la stanno sfruttando”.

Saranno i volontari dell’associazione di pronto intervento Croce Bianca, prima organizzatrice del pranzo, a servire a tavola gli ospiti. I posti a disposizione sono circa 200.

“Il giorno di Natale è una festa – ha aggiunto Pier Luigi Verga, presidente di Croce Bianca – per ciascuno di noi. Tuttavia, per alcune persone in situazioni di fragilità, può essere un momento più difficile di altri. Per questo, abbiamo pensato di proporre queste ore di spensieratezza mettendoci a disposizione in prima persona, come già noi volontari facciamo durante tutto l’anno. Con la collaborazione dell’Abate di San Zeno abbiamo già individuato una sessantina di persone”.

Monsignore Gianni Ballarini, Abate della Basilica di San Zeno Maggiore, ha sottolineato come “la solitudine sia un male della nostra società, ma lo sia in modo particolare nel giorno di Natale. La parola solidarietà spesso ricorre più come valore, come desiderio, sulla bocca di molti, ma è molto più importante attualizzarla con un gesto concreto”.

Il menù è ovviamente quello delle grandi occasioni, dall’antipasto al pandoro, messo in tavola grazie al contribuito e alla sensibilità di alcune imprese del territorio tra cui Rana, pasticceria Zanella, Spaccio San Massimo, Bauli, Cantina Sociale Valpantena. Ai fornelli, nella cucina da campo della Protezione Civile di Isola della Scala che sarà allestita per l’evento a San Zeno, grazie alla disponibilità di Armando Lorenzini, coordinatore della Pc provinciale. I pasti verranno invece cucinati dai volontari dalla Pac, Protezione civile di Bussolengo.

Tra i volontari che serviranno il pranzo anche l’attrice e conduttrice veronese Francesca Rettondini per l’occasione, sarà invitato anche il vescovo monsignor Domenico Pompili che potrebbe essere presente con l’anziana mamma. La giornata sarà animata anche da musica dal vivo.

La prenotazione obbligatoria telefonando al n. 045 80 33 700 oppure inviando una mail a pranzodinatale@crocebiancavr.it