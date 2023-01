Presentazione candidature per rinnovo Commissioni per le onoranze nei Pantheon “Ingenio Claris” e “Beneficis in Patriam”

C’è tempo fino alle 13 di giovedì 2 marzo per presentare domanda per il rinnovo dei nove componenti della Commissione per le onoranze nei Pantheon “Ingenio Claris” e “Beneficis in Patriam”.

I candidati possono essere presentati dai componenti del Consiglio Comunale e dagli Assessori, dagli ordini Professionali, limitatamente agli iscritti nei rispettivi Albi, dal Rettorato dell’Università di Verona, associazioni sindacali, professionali e di categoria aventi sede o delegazioni a Verona. Ognuno di questi ne può presentare al massimo tre.

Le candidature si dovranno presentare online compilando il modulo disponibile alla pagina internet https://moduli.comune.verona.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CANDIDATURE

Alla domanda, a pena di inammissibilità, si dovranno allegare (autodichiarazione di accettazione di candidatura) la presentazione firmata dal soggetto proponente o dai proponenti, il curriculum, dove risulti la sussistenza dei requisiti richiesti per l’incarico, una copia dei documenti di identità del candidato e del soggetto proponente. Il curriculum dei candidati verrà pubblicato sul sito internet del Comune per almeno dieci giorni, compresi tra la scadenza del termine di presentazione delle candidature ed il provvedimento di nomina.

In caso di impossibilità tecnica all’utilizzo della procedura on line, i candidati potranno inviare la domanda (Autodichiarazione di accettazione di candidatura), scaricabile dalla sezione Moduli del link sopra indicato, allegando alla stessa la presentazione, il curriculum e copia delle carte di identità del presentatore e del candidato stesso, utilizzando gli indirizzi email affaridigiunta@pec.comune.verona.it oppure giunta@comune.verona.it

Per ogni eventuale informazione riguardante l’argomento le SS.LL. potranno rivolgersi alla Segreteria Generale- AFFARI DI GIUNTA (tel. 045.8077748 – 045.8077854) o visitare il portale del Comune di Verona alla voce “Il Comune- Tutti gli uffici – S – Segreteria Generale – Servizi- Candidature”.