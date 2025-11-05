Riqualificazione stadio Bentegodi: ora al vaglio anche la nuova proposta da parte della societa’ sportiva Hellas Verona FC

L’Amministrazione comunale ha ricevuto nella giornata di ieri, martedì 4 novembre, una proposta per la riqualificazione dello Stadio Bentegodi da parte della società sportiva Hellas Verona FC.

L’interesse da parte della nuova proprietà per lo sviluppo di una nuova infrastruttura, nella stessa sede che oggi ospita lo Stadio Marcantonio Bentegodi, costituisce un’importante e positiva novità.

Il Comune di Verona, come noto, intende realizzare una struttura moderna e multifunzionale, superando il concetto di stadio dedicato esclusivamente al calcio per consentire altresì lo svolgimento di ulteriori manifestazioni, sia di carattere sportivo, che di intrattenimento.

La proposta depositata, che in questa fase non preclude la possibilità per altri operatori di presentare analoghe proposte alternative, necessita di una serie di approfondimenti ed integrazioni sotto il profilo tecnico, amministrativo e finanziario.

Tali chiarimenti ed integrazioni sono indispensabili sia per dare formale avvio all’eventuale procedura prevista dalla normativa Stadi, sia per verificare la coerenza della proposta con le linee strategiche individuate dall’Amministrazione nei propri documenti programmatici.

L’interesse da parte di più soggetti al progetto di riqualificazione dello Stadio Bentegodi conferma la validità dell’obiettivo che si è proposta l’Amministrazione.

L’auspicio, quindi, è quello di poter a breve interloquire col nuovo commissario straordinario per gli stadi, chiamato a supportare e facilitare gli iter realizzativi delle nuove infrastrutture sportive, in primis quelle destinate ad ospitare Euro2032.