Sicurezza e autostima: i nuovi corsi gratuiti di autodifesa femminile

Oltre 700 donne di ogni età hanno già partecipato all’iniziativa che unisce preparazione fisica e supporto psicologico

“Corsi gratuiti di autodifesa femminile (fisica e psicologica con tecnici qualificati)” nelle otto circoscrizioni per donne più autonome e libere di scegliere e di muoversi. L’iniziativa è organizzata da USacli APS di Verona in collaborazione con il Comune di Verona, il progetto Rete Italiana Città Sane di Verona e con il sostegno di Fondazione Cariverona e Magis.

“Dall’avvio, lo scorso autunno, sono state coinvolte oltre 700 donne, – ha sottolineato l’assessore ai Servizi demografici, Federico Benini – a conferma di quanto questo tema sia sentito e di quanto ci sia bisogno di strumenti concreti di prevenzione e consapevolezza. Al momento restano ancora da avviare i corsi in alcune circoscrizioni,la Terza, la Quarta, la Quinta e la Sesta – che saranno coinvolte nei prossimi mesi, così da completare il percorso su tutto il territorio cittadino. Le iscrizioni sono già aperte anche per la sessione autunnale che riprenderà a metà settembre 2026”.

Il progetto si rivolge a donne di ogni età, dai 14 agli 80 anni, senza necessità di alcuna preparazione atletica o esperienza nelle arti marziali. Il percorso formativo, gratuito, è strutturato in 5 lezioni serali per un totale di 10 ore e si basa sulla disciplina del Krav Maga. Gli istruttori federali qualificati guidano le partecipanti non solo nelle tecniche fisiche di difesa, ma anche nella gestione psicologica di situazioni di pericolo, stress e paura.

“I corsi sono frequentati da nonne con le nipoti, madri con le figlie” ha evidenziato il presidente di USacli Verona Giuseppe Biasi. “Le associazioni che li curano sono Eagle Team e Team 13, con istruttori qualificati per il Krav Maga. Siamo soddisfatti della partecipazione nelle precedenti edizioni: ora intendiamo continuare a proporre questa opportunità”.

Il cuore del progetto per l’anno in corso è la capillarità sul territorio. Di seguito i cicli di lezioni in partenza e programmati per i prossimi mesi:

Terza Circoscrizione (Scuola Europa Unita): corso dal 6 marzo al 3 aprile 2026, ogni venerdì dalle 20.30 alle 22.30.

Quarta Circoscrizione (Sala Salgari): corso dal 7 aprile al 5 maggio 2026, ogni martedì dalle 20.30 alle 22.30.

Quinta Circoscrizione (Scuola Busti): corso in via di definizione, previsto il mercoledì dalle 20.30 alle 22.30.

Sesta Circoscrizione (Scuola Achille Forti): corso attualmente in conclusione (iniziato il 9 gennaio).

“C’è una grande affinità con la visione delle Città Sane” ha aggiunto la consigliera Molino, vicepresidente nazionale della Rete Italiana Città Sane dell’Oms. “Questi corsi vanno ben oltre all’idea di proteggersi dai pericoli; autodifesa significa consapevolezza di risorse e limiti. È importante per conoscere più a fondo sé stesse, relazionarsi meglio con gli altri, con lo spazio e per una maggiore autonomia, ovvero la capacità di gestire le situazioni e non essere passive. C’è un grande valore sociale, anche perché si incontrano persone giovani e anziane” ha concluso Molino.