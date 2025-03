Stadio Bentegodi: si apre un nuovo capitolo

Stadio Bentegodi, si è chiusa oggi la manifestazione d’interesse, senza riscontro di proposte rispondenti ai requisiti richiesti. La possibilità che investitori privati possano presentare proposte di riqualificazione dell’impianto sportivo non è però esclusa. Infatti, il Decreto Correttivo Appalti, entrato in vigore il 31 dicembre 2024, consente agli operatori economici privati di presentare proposte di finanza di progetto al Comune, anche complesse, seguendo una procedura più flessibile rispetto a quella previgente.

Il Decreto 209/2024 prevede che i soggetti interessati a realizzare interventi sull’impianto possano presentare una propria proposta direttamente al Comune, il quale, se dovesse ritenere la progettualità interessante e coerente con la filosofia che sta alla base del progetto di rigenerazione della struttura sportiva prevista dall’Amministrazione, potrà dichiarare l’interesse pubblico, invitando mediante pubblicazione di idoneo avviso eventuali altri soggetti promotori a presentare altre proposte alternative.

Trascorso il termine di 60 giorni, il Comune, individuata la proposta più idonea, potrà indire la procedura di gara vera e propria.

Tale ipotesi di lavoro è possibile in quanto la riqualificazione dello stadio è prevista nella programmazione delle opere, si tratta perciò di un sentiero amministrativamente già tracciato per i lavori di adeguamento dell’impianto agli standard europei, in modo che Verona possa candidarsi ad ospitare il Campionato Europeo Uefa 2032.

Nel frattempo, in attesa, di eventuali nuove proposte, a giugno inizieranno i lavori per dotare lo stadio Bentegodi di un impianto illuminotecnico in grado di rispondere ai requisiti richiesti dalle competizioni internazionali con importanti vantaggi anche dal punto di vista del risparmio energetico. Il costo dell’intervento è di 1.400.000 euro, già finanziato nel 2022. Si tratta del primo lotto di lavori previsti per gli adempimenti normativi, messa in sicurezza e piano di manutenzione dello stadio comunale, che oltre al nuovo impianto di illuminazione prevede la realizzazione di interventi di manutenzione edilizia, oggetto, questi, di un successivo lotto di lavori.