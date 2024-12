Stella di Natale in piazza Bra. Via libera per la realizzazione del fascio di luce

E’ iniziato il conto alla rovescia per vedere completata la Stella di Natale in piazza Bra nella versione 2024. Ovvero quella che vedrà la tradizionale coda metallica, in riparazione dopo l’incidente di febbraio 2023, sostituita da un luminoso fascio di luce che simulerà appunto la coda.

Oggi la giunta ha autorizzato l’installazione dei proiettori luminosi sugli arcovoli dell’Arena per illuminare la Stella di Natale, di proprietà di Fondazione Verona per l’Arena. La coda sarà quindi realizzata con un ampio fascio di luci bianche che si proietteranno da e verso l’Arena anche grazie all’utilizzo di specchi posti sulla testa della Stella stessa.

Il nulla osta da parte della Soprintendenza e l’autorizzazione del Comune consentono ora a Fondazione Verona per l’Arena di procedere con il posizionamento dei proiettori e la fase di prova delle luci, in vista dell’inaugurazione ufficiale della struttura natalizia. Anche quest’anno infatti, la volontà dell’Amministrazione è quella di festeggiare l’arrivo della Stella, tradizionale simbolo del Natale dei veronesi, con un momento aperto a tutta la cittadinanza.

L’installazione dei proiettori è possibile grazie al contributo di 31 mila euro da parte del Comune e al sostengo di Agsm Aim, che fornirà la corrente elettrica con un spesa di 18 mila euro.

“Un investimento per fare vivere la tradizione a condizioni date – afferma l’assessora alle Manifestazioni Alessia Rotta-. Nel ricordare infatti che il manufatto non è di proprietà del Comune, si è provveduto in ogni modo e direzione per trovare e finanziare una soluzione provvisoria per quest’anno. Zero, a quanto è dato sapere, è il contributo raccolto dalla sottoscrizione volontaria promossa dalla Fondazione, nonostante i proclami e le proteste di tanti consiglieri di opposizione”.