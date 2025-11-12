Una risposta alle nuove povertà. Dagli eventi extra lirica 412.932 euro per le famiglie in difficoltà, grazie al progetto del Comune di Verona

Ridurre la pressione economica delle famiglie in difficoltà, ma anche contribuire con un solo genitore all’autonomia delle persone sole che rischiano di cadere nell’indigenza totale. A questo mira il Comune grazie al fondo “Nuove povertà”, finanziato da alcuni anni con la vendita degli ex biglietti omaggio in uso al ente per gli spettacoli extra lirica, oggi regolarmente venduti.

Attraverso gli eventi extra 2025 sono stati raccolti complessivamente 412.932 euro, di cui 83.543 euro per l’attività primaverile, 22.710 euro per quella estiva e 397.524 per quella autunnale.

Nel corso del 2025, fino a novembre, sono stati fin’ora ripartiti 398.258 euro derivanti per lo più da introiti degli anni precedenti e dagli incassi del periodo primaverile che sono già stati utilizzati. Il restante sarà riconosciuto nel corso del 2026.

A questi fondi straordinari si aggiungono i proventi del 5 x 1000 che i cittadini decidono di destinare al momento della dichiarazione dei redditi al progetto ‘Una risposta alle Nuove Povertà’. Fino a novembre di quest’’anno infatti, grazie ai fondi raccolti nel corso del 2024, i cittadini e le cittadine veronesi hanno potuto beneficiare di interventi economici per un totale di 555.907 euro, destinati al contrasto del disagio abitativo e a supporto di necessità sociosanitarie.

Gli interventi programmati attraverso il progetto ‘Una risposta alle Nuove Povertà’ mirano a:

Ridurre la pressione economica delle famiglie con un solo genitore.

Contribuire all’autonomia delle persone sole che rischiano di cadere nell’indigenza totale.

Aiutare le persone in momentanea difficoltà a causa del precariato nel mondo del lavoro.

Dare la possibilità di stipulare un contratto di affitto a chi non ne è in grado.

Sostenere le donne sole e aiutarle nel carico dei figli.

Aiutare le donne sole nell’avere maggiori possibilità per la cura dei figli.

Dare dignità agli anziani.

Alleggerire l’ansia dell’anziano con pensioni basse che non riesce a far fronte alle spese quotidiane indispensabili.