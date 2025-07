Varato questa mattina il nuovo ponte sul canale Biffis. Proseguono i lavori per la realizzzaione della nuova ciclopedonale

In corso di realizzazione circa due chilometri di nuova ciclopedonale, che collegherà tra loro le già esistenti ciclabili su il Camuzzoni e il Biffis. Un’opera in continuità con la Ciclovia del Sole, che collegherà Boscomantico alla stazione Porta Nuova.

Un’operazione particolarmente delicata, svoltasi con estrema precisione e velocità nel corso della mattinata, con il posizionamento del nuovo ponte sul canale Biffis destinato al collegamento della ciclopedonale in realizzazione, con gli altri tratti esistenti. L’intervento di posizionamento è stato effettuato sul canale in via Turbina, accanto al ponte stradale esistente.

I lavori, a carico di Comune e Regione Veneto, mirano alla realizzazione dell’elemento mancante della rete ciclabile extraurbana in zona Chievo, connettendo fra loro le ciclabili su Camuzzoni e Biffis.

Fra gli obiettivi anche la riduzione del traffico ciclabile su via Turbina, che è stretta a pericolosa, che viene spostato su una infrastrutture a sedime autonomo.

“Con la posa di questo ponte si compie un altro passo per la realizzazione della ciclabile Biffis–Camuzzoni – spiega il presidente della Circoscrizione Riccardo Olivieri – un’opera strategica per promuovere una mobilità alternativa e sostenibile. Un intervento pensato non solo per i turisti che visitano Verona – con benefici anche per l’economia locale – ma soprattutto per i cittadini veronesi, in particolare quelli della Circoscrizione 3^, che potranno contare su un collegamento sicuro e funzionale. Un ringraziamento va agli uffici comunali che in questi anni hanno seguito con competenza e impegno la realizzazione di questo importante progetto per il nostro territorio”.