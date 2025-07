Verona entra nel progetto europeo Shine per promuovere le comunità energetiche rinnovabili

Il Comune di Verona parteciperà come città pilota al progetto europeo LIFE SHINE, un’iniziativa che punta a sostenere e diffondere le comunità energetiche rinnovabili in tutta Europa.

Grazie a un finanziamento europeo Verona svilupperà un nuovo Sportello Unico per l’Energia, un punto di riferimento concreto per cittadini, condomìni e realtà locali interessate a produrre e condividere energia da fonti rinnovabili. Lo sportello fornirà supporto tecnico, consulenze e strumenti operativi per far nascere nuovi progetti di energia comunitaria. Particolare attenzione sarà dedicata alla riduzione dell’uso di combustibili fossili nel riscaldamento e raffrescamento di edifici così come al contrasto alla povertà energetica.

L’assessore all’Ambiente e alla Transizione Ecologica, Tommaso Ferrari, commenta che “partecipare alle attività di progetti europei come Shine significa poter imparare da chi è già molto avanti nell’adozione di pratiche concrete per la transizione energetica. È un’occasione concreta per crescere come amministrazione e mettere in campo strumenti utili per aiutare i cittadini ad essere parte attiva della transizione energetica, rendendola accessibile e realizzabile per tutti e tutte.”

Il progetto prevede anche formazione, eventi pubblici e workshop per coinvolgere i cittadini e diffondere le buone pratiche nel campo dell’efficienza energetica. Verona lavorerà fianco a fianco con esperti del settore e partner di Paesi europei come Spagna, Belgio e Polonia per costruire un modello replicabile e partecipativo di transizione energetica dal basso. Tra i partner italiani del progetto figurano:- Ambiente Italia S.r.l., società di consulenza ambientale fondata nel 1995, attiva a livello nazionale ed europeo nei settori della pianificazione, analisi e progettazione ambientale e territoriale;- è nostra, cooperativa energetica italiana che produce e fornisce energia 100% rinnovabile, etica e sostenibile attraverso un modello partecipativo che coinvolge attivamente i propri soci. Il coordinamento del progetto è affidato a Energy Cities, una rete europea che riunisce centinaia di autorità locali di oltre 30 Paesi, creando una comunità dinamica composta sia da città pioniere della transizione energetica sia da quelle che stanno muovendo i primi passi. Attraverso lo scambio di competenze e buone pratiche, Energy Cities supporta le amministrazioni locali nella costruzione di economie sostenibili e resilienti, promuovendo un approccio centrato sul livello locale e sulla sostenibilità.