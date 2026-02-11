Verona si prepara a candidarsi capitale italiana del Volontariato 2027

Il quadro del volontariato tracciato dall’amministrazione, con le sue quasi 500 organizzazioni, evidenzia come la città possa porsi quale polo di riferimento per il volontariato italiano nel bando pubblicato da CSVnet, Associazione Centri di Servizio per il Volontariato, in partenariato con il Forum Nazionale del Terzo Settore e Caritas Italiana, in collaborazione con ANCI

L’amministrazione, fin dal suo insediamento ha dato grande valore al terzo settore, a Verona molto radicato, tanto da istituire tra i primi Comuni in Italia un assessorato dedicato. Ora la Giunta sta valutando il percorso di candidatura per il conferimento del titolo di Capitale italiana del Volontariato 2027. Il titolo è conferito mediante bando pubblico da CSVnet, Associazione Centri di Servizio per il Volontariato, in partenariato con il Forum Nazionale del Terzo Settore e Caritas Italiana, in collaborazione con ANCI, e intende promuovere la cultura del dono e dell’impegno civico, rafforzare il ruolo del volontariato nella costruzione del bene comune e valorizzare le buone pratiche di collaborazione tra Pubblica Amministrazione, Terzo Settore, imprese e cittadini.

Verona può contare su numeri significativi. A fine 2025, in provincia risultano quasi 500 organizzazioni di volontariato iscritte al RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e oltre 900 associazioni di promozione sociale, circa la metà delle quali operano nel Comune capoluogo. I dati ISTAT riferiti al 2020 evidenziano inoltre la presenza di oltre 6.200 enti non profit in provincia, l’85% dei quali di natura associativa.

“Questa candidatura – spiega l’assessora alle Politiche sociali, al terzo settore e all’Ambito territoriale sociale, Luisa Ceni – rappresenterebbe un’occasione per promuovere ancora di più la cultura e il valore oggi dell’empatia che è proprio del volontariato, e rafforzerebbe ulteriormente l’identità solidale della città, mettendo in rete esperienze, competenze e visioni volte a costruire una comunità sempre più inclusiva e partecipata. Sarebbe un riconoscimento importante del lavoro di rete costruito negli anni con le associazioni del territorio, con cui il Comune collabora quotidianamente, e con i tanti volontari che ogni giorno si impegnano concretamente per rendere Verona una città più inclusiva, partecipata e solidale. Stiamo raccogliendo le adesioni di tutti i soggetti che vorranno sostenere questo percorso, con l’obiettivo di presentare un progetto solido, capace di coinvolgere la comunità e di valorizzare al meglio il patrimonio civico della nostra città. Siamo convinti di poter costruire una candidatura autorevole e attrattiva, che possa portare Verona a diventare Capitale italiana del Volontariato per un anno indimenticabile”.

Un tessuto ricco e articolato quello del volontariato scaligero, che trova espressione anche nelle 38 associazioni della Consulta comunale della Famiglia e nelle 35 associazioni della Consulta comunale della Disabilità, costantemente impegnate a supporto dei servizi e dei progetti di inclusione sociale.

Negli ultimi anni il volontariato veronese ha dimostrato una forte capacità di innovazione e adattamento. Ne sono un esempio i 15 Centri di Comunità, nati attraverso percorsi di co-progettazione con 12 enti del Terzo Settore, oggi punti di riferimento intergenerazionali nei quartieri cittadini. Nel solo 2025 hanno registrato oltre 80.000 presenze complessive, confermandosi luoghi di socialità e contrasto alla solitudine.

Accanto al volontariato organizzato, la città presenta un diffuso fenomeno di cittadinanza attiva. Dal 2017 il Comune promuove i patti di sussidiarietà per la cura e valorizzazione dei beni comuni: ad oggi sono oltre 220 i patti attivati, che coinvolgono cittadini singoli, gruppi informali, enti del Terzo Settore e realtà imprenditoriali.

Particolarmente significativa è anche la partecipazione dei giovani. Emblematico il caso dei 170 “Volontari di Città”, in gran parte under 23, impegnati nel supporto agli eventi collegati alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, a testimonianza di una nuova generazione attiva e protagonista.

Dal 2023 l’Amministrazione ha inoltre avviato una mappatura sistematica degli enti del Terzo Settore presenti a Verona, raccogliendo le interviste di 346 realtà associative attive nei diversi ambiti sociali, sanitari e culturali, con l’obiettivo di rafforzare la rete territoriale e migliorare la conoscenza dei servizi disponibili.

La candidatura, con scadenza fissata al 26 marzo 2026, sarà presentata congiuntamente dal Comune di Verona e da CSV Verona, come previsto dal bando, e nasce dalla volontà di valorizzare un patrimonio civico e sociale che rappresenta uno dei punti di forza della città. Essa si sviluppa lungo tre direttrici principali: comunità solidali e inclusive nei quartieri, valorizzazione del volontariato come risorsa culturale e territoriale con il coinvolgimento delle giovani generazioni, riconoscimento del volontariato come presidio di futuro, democrazia e diritti.

Nel corso del mese di febbraio sarà perfezionato il progetto e ampliato il partenariato, che già vede coinvolti CSV Verona, Caritas Diocesana Veronese e il Forum del Terzo Settore Veneto, con l’obiettivo di estendere la collaborazione ad altri stakeholder territoriali, tra cui ULSS 9, Provincia, Università di Verona e Regione Veneto.