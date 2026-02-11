Via Pigafetta, riapre il ponte ciclopedonale dopo la riqualificazione

Conclusi i lavori di messa in sicurezza e restauro: nuova struttura più stabile, marciapiedi ampliati e interventi di decoro urbano. Proseguono i cantieri su via Doria e via San Marco





È stato concluso il cantiere sul ponte sul canale Camuzzoni all’altezza di via Pigafetta. L’intervento, atteso e necessario, restituisce alla città un’infrastruttura completamente riqualificata, più sicura e coerente con l’aspetto originario della ciclopedonale.

A completamento dei lavori su via Pigafetta, sono state installate nuove fioriere per rendere il percorso ancora più accogliente e gradevole, contribuendo a migliorare la qualità urbana e la fruibilità di uno dei collegamenti ciclopedonali più utilizzati.



«Stiamo lavorando per restituire alla città ponti sicuri, curati e coerenti con il contesto urbano», dichiara l’assessore Federico Benini. «Continuiamo con determinazione nel programma di manutenzioni diffuse per garantire infrastrutture all’altezza di Verona».



Il ponte si presenta ora con una struttura più solida, con montanti ravvicinati per impedire arrampicate o passaggi pericolosi, più alta rispetto alla precedente e dotata di una nuova base in cemento armato. Particolare attenzione è stata riservata anche alle finiture, in modo da mantenere coerenza estetica con l’impianto originario dell’opera.



L’intervento ha riguardato anche il rifacimento e l’allargamento dei marciapiedi, che saranno asfaltati non appena le temperature consentiranno una posa ottimale del manto. Contestualmente sono stati restaurati i quattro elementi in marmo collocati alle estremità del ponte, restituendo decoro e valorizzando i dettagli architettonici esistenti.

Proseguono, nel frattempo, anche gli interventi di riqualificazione sui ponti di via Doria e via San Marco, nell’ambito di un piano più ampio di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture cittadine.