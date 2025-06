Gino Cecchettin incontra gli Allievi Agenti del 229^ Corso, in occasione della consegna di un “Riconoscimento Speciale”, da parte dell’Associazione PENELOPE, alla Scuola di Polizia di Peschiera d/G

La Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Peschiera del Garda, con i frequentatori del 229^ Corso, ha partecipato all’“Hashtag Contest” per le Scuole, organizzato dall’Associazione Penelope, per sensibilizzare sul tema dei minori scomparsi.

Gli Allievi hanno ideato l’hashtag “#Ritroviamocinsieme”, abbinandoci la foto in cui si vedono, realizzati da loro sul piazzale della Scuola “Emanuela Loi”, due grandi cuori: uno grande, che rappresenta la famiglia della Polizia di Stato, e uno piccolo, che rappresenta i minori scomparsi.

L’idea, che è stata pubblicata in occasione della “Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi”, lo scorso 25 maggio, e che continuerà ad essere realizzata in futuro ha riscosso il plauso dell’Associazione, che ha attribuito alla Scuola di Polizia un “Riconoscimento Speciale”.

In occasione della consegna del riconoscimento, che avrà luogo alle ore 10.00 di sabato 14 luglio, nell’aula magna “Fratelli TURAZZA”, saranno presenti l’avv. Nicodemo Gentile, presidente nazionale dell’Associazione Penelope, la dott.ssa Daniela Ferrari, presidente della sezione Veneto dell’Associazione Penelope e il sig. Gino Cecchettin, padre di Giulia, la giovane tragicamente scomparsa nel novembre 2023, che porterà la sua toccante testimonianza personale.

“In quei giorni, quando non si sapeva ancora quale tragica fine avesse avuto Giulia – ha detto il direttore Trevisi – siamo stati tutti con il suo papà, che chissà con quale forza sperava di poter rivedere sua figlia, che era scomparsa. Le parole di Gino, lo so, saranno preziose per alimentare dentro i futuri Poliziotti quel fuoco, che devono avere e per renderli migliori.”