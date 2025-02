Polizia di Stato – Cerimonia di consegna delle onorificenze al merito della Repubblica: gli Agenti Turi e Stellato premiati da Sergio Mattarella

Tra i cittadini presenti, questa mattina, alla cerimonia di consegna delle onorificenze al merito della Repubblica Italiana conferite lo scorso 1° febbraio dal Presidente Mattarella, c’erano anche Domenica Turi e Antonio Stellato, i due Agenti della Questura di Verona che, meno di un anno fa, liberi dal servizio, avevano soccorso, riuscendo a salvarlo, un bambino di sei anni estratto privo di sensi da una piscina pubblica della zona. I due poliziotti, di fronte al piccolo in stato di arresto cardiaco, con sangue freddo e grande lucidità non avevano esitato ad intervenire in suo soccorso ed avevano continuato a praticare su di lui le manovre salvavita fino a quando non aveva ripreso conoscenza.

I due agenti delle Volanti – esempi virtuosi di impegno civile a tutela della cittadinanza, di dedizione e di condivisione dei valori repubblicani – hanno incontrato oggi, al Palazzo del Quirinale, il Capo dello Stato Sergio Mattarella che ha consegnato loro le onorificenze di Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Nel corso della mattinata, Turi e Stellato sono stati inoltre ricevuti, al Viminale, dal Capo della Polizia Vittorio Pisani che si è congratulato per aver dato sostanza, con le loro azioni, al motto “esserci sempre” che caratterizza l’agire quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato al servizio dei cittadini.