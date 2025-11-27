Polizia di Verona – A decorrere dal 1° dicembre 2025, nuove modalità di pagamento per il rilascio del passaporto

A decorrere dal 1° dicembre 2025, il pagamento dell’importo per il costo del libretto del passaporto, rideterminato in euro € 42,70, non sarà più effettuato attraverso bollettino postale.

I cittadini che richiederanno il passaporto dovranno corrispondere la somma dovuta utilizzando i canali messi a disposizione da Poste Italiane presso gli uffici postali oppure mediante le banche e i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che operano attraverso la piattaforma PagoPA. Sarà anche possibile pagare comodamente da casa attraverso le piattaforme online degli stessi operatori (Poste, Banche e prestatori di servizio).

Al momento del pagamento sarà necessario fornire all’operatore – oppure inserire nel campo corretto, in caso di pagamento on line –il nominativo e il codice fiscale della persona per la quale si richiede il passaporto, anche se minorenne.

Continueranno comunque ad essere accettati i pagamenti effettuati prima del 1° dicembre 2025 attraverso bollettino Postale, senza integrazione alla nuova tariffa .

Per tutte le informazioni sulle nuove modalità di pagamento è possibile consultare il sito della Questura di Verona.