Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    venerdì 28 Novembre
    Demo

    Polizia di Verona – A decorrere dal 1° dicembre 2025, nuove modalità di pagamento per il rilascio del passaporto

    Polizia di Stato 1 Min Read

    A decorrere dal 1° dicembre 2025il pagamento dell’importo per il costo del libretto del passaporto, rideterminato in euro € 42,70, non sarà più effettuato attraverso bollettino postale.

    I cittadini che richiederanno il passaporto dovranno corrispondere la somma dovuta utilizzando i canali messi a disposizione da Poste Italiane presso gli uffici postali oppure mediante le banche e i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che operano attraverso la piattaforma PagoPA. Sarà anche possibile pagare comodamente da casa attraverso le piattaforme online degli stessi operatori (Poste, Banche e prestatori di servizio).

    Al momento del pagamento sarà necessario fornire all’operatore – oppure inserire nel campo corretto, in caso di pagamento on line –il nominativo e il codice fiscale della persona per la quale si richiede il passaporto, anche se minorenne.

    Continueranno comunque ad essere accettati i pagamenti effettuati prima del 1° dicembre 2025 attraverso bollettino Postale, senza integrazione alla nuova tariffa.

    Per tutte le informazioni sulle nuove modalità di pagamento è possibile consultare il sito della Questura di Verona.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy