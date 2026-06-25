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    Polizia di Verona – Era ricercato da due anni: rintracciato dalla Polizia di Stato nella stazione ferroviaria di Legnago (VR)

    Polizia di Stato 1 Min Read

    Nella stazione di Legnago (VR), la Polizia di Stato ha rintracciato un cittadino africano di 37 anni, sul quale pendeva un mandato di arresto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia.

    Durante gli ordinari controlli all’interno della stazione, gli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Legnago hanno identificato un giovane, che si trovava all’interno dei locali riservati ai viaggiatori.

    Dagli accertamenti alla banca dati è emerso che la persona, originaria del Nord Africa, già pregiudicata, dovrà scontare una pena di 3 anni, 11 mesi e 28 giorni di carcere come disposto dall’Autorità Giudiziaria ligure, oltre a pagare una pena pecuniaria di euro 17.000

    Al termine delle formalità di rito, il soggetto è stato, pertanto, condotto presso la Casa Circondariale di Verona a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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