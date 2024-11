Polizia di Verona – Era ricercato dalle autorità tedesche: arrestato un trentunenne dalla Polizia di Stato

Nella serata di venerdì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo – un 31enne di origini albanesi – ricercato in Germania per reati contro il patrimonio.

Dopo essere atterrato a Verona con un volo partito da Tirana (Albania), l’uomo si è presentato al controllo passaporti. Da una verifica documentale operata dai poliziotti in servizio presso l’aeroporto “Valerio Catullo”, a carico del 31enne è risultato un mandato di arresto europeo ai fini dell’estradizione da parte delle Autorità tedesche.

Una volta accompagnato negli uffici di Polizia, gli agenti hanno approfondito gli accertamenti nei suoi confronti: il 31enne era, infatti, ricercato dalle autorità di Amburgo in quanto sospettato di far parte di un gruppo criminale straniero specializzato nei furti con scasso in appartamento.

L’uomo è stato, quindi, tratto in arresto dagli agenti della Polizia di Frontiera e si trova ora presso la Casa Circondariale di Verona, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che la responsabilità penale si considera accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.