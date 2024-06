Polizia di Verona – Irregolare sul territorio nazionale, era già segnalato in ambito di cooperazione internazionale per pericolosità sociale: su proposta del Questore, trentenne bosniaco espulso dal territorio nazionale con trattenimento al CPR

Era già stato espulso dall’Italia nel 2016 con decreto del Prefetto di Roma, ma all’inizio del mese di giugno era riuscito a tornare a Milano eludendo i controlli alla frontiera.

Lo stesso giorno del suo reingresso irregolare, era stato fermato dal nucleo radiomobile in tarda serata mentre si trovava a bordo di un’auto in compagnia di altre persone: all’interno del veicolo, i carabinieri avevano rinvenuto martelli, pinze e altri arnesi che gli stessi soggetti avevano ammesso di utilizzare per commettere reati predatori presso stazioni ferroviarie e aeroporti.

In quell’occasione pertanto, insieme agli altri due, il trentenne di origine bosniache era stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere ed invitato a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione di Milano per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale.

Ancora, appena una settimana fa, era stato intercettato in piena notte dal nucleo radiomobile di Monza: in quella circostanza però, all’atto del controllo, aveva esibito un passaporto da cui i militari dei carabinieri avevano constatato la palese alterazione della data di ingresso del visto, motivo per cui era stato denunciato, oltre che per violazione della normativa sull’immigrazione, per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Noncurante dei due inviti a presentarsi per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale, l’uomo è stato rintracciato ieri mattina, a Verona, dagli agenti delle Volanti, a seguito della nota diramata dalla Centrale Operativa per un doppio alert alloggiati in un hotel di Via Enrico Fermi.

Accompagnatolo, quindi, in Questura per più approfonditi accertamenti sulla sua identità, i poliziotti hanno constato che l’uomo era in realtà già stato identificato più volte in Italia, ma aveva sempre fornito differenti generalità: a carico di uno di questi “alias”, è emersa anche una segnalazione in ambito Schengen per pericolosità sociale.

Su proposta del Questore, il trentenne di origini bosniache è stato quindi nuovamente espulso con decreto del Prefetto dal territorio nazionale e contestualmente accompagnato al CPR di Brindisi in attesa dell’esecuzione del provvedimento.