Polizia di Verona – Operazione “Alto Impatto” della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nella zona della stazione di Verona Porta Nuova

Con l’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza nelle aree cittadine considerate più sensibili, proseguono le operazioni ad “Alto impatto” della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con la collaborazione della Polizia Locale.

Ieri pomeriggio, l’attività delle forze dell’ordine si è concentrata nei pressi della Stazione Ferroviaria di Verona Porta Nuova e nell’area di Piazzale XXV aprile che, come noto, nell’ultimo periodo è stata teatro di alcuni episodi criminosi. L’operazione si è svolta a supporto degli ordinari servizi che già vengono svolti nell’area da parte del personale delle Forze dell’Ordine e dell’Esercito Italiano.

Nel complesso, l’attività svolta ha consentito di identificare circa un centinaio di persone: i controlli hanno interessato per lo più i viaggiatori in attesa dei mezzi pubblici lungo le pensiline degli autobus, gli avventori degli esercizi commerciali della zona, oltreché le persone a bordo di veicoli di passaggio nelle aree limitrofe.

All’esito dei numerosi controlli espletati, sono stati contestati due illeciti amministrativi per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e sequestrato un modico quantitativo di hashish. Un uomo è stato, poi, denunciato per violazione di un ordine del Questore, risalente al 20 marzo dello scorso anno e in corso di validità, con il quale gli era stata preclusa la possibilità di stare all’interno del “12 OZ Cafè”, sito proprio in piazzale XXV Aprile.

L’attività messa in campo ieri pomeriggio, che si inserisce nell’ambito di un ampio piano di prevenzione e controllo del territorio definito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, proseguirà anche nelle prossime settimane, con l’intento di garantire un costante monitoraggio delle aree cittadine considerate più sensibili.