Polizia di Verona – Ruba un’auto e tenta la fuga inseguito dalla vittima: 40enne arrestato dalla Polizia di Stato

È finito in manette il 40enne che ieri sera ha rubato un’auto in via Colonnello Fincato e ha tentato di fuggire, inseguito dalla vittima, per poi lasciare il veicolo sul ciglio della strada e andare a nascondersi tra i cespugli. Il ladro – un cittadino rumeno di 40 anni, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio – è stato però individuato poco dopo dagli agenti delle Volanti, che lo hanno arrestato per furto aggravato.

È accaduto ieri sera, intorno alle 22, nei pressi della farmacia sita al civico 66 di via Colonnello Fincato. Il malvivente si è introdotto all’interno del veicolo posteggiato ed è partito diretto verso Poiano, approfittando di un momento di distrazione del proprietario che era sceso per verificare che la farmacia fosse aperta, lasciando le chiavi sul cruscotto.

Il malcapitato è stato subito avvertito di quanto stava accadendo da un passante che si è poi offerto di aiutarlo nell’inseguimento del ladro, facendolo salire a bordo della propria autovettura.

Nel frattempo la vittima ha contattato il 113 segnalando l’avvenuto furto e informando gli operatori in tempo reale dei movimenti della macchina, fino a quando il ladro si è fermato lasciando l’auto sul ciglio della strada, poco prima del bivio per l’ingresso nella Tangenziale Est. A quel punto il malvivente è uscito dal veicolo appena sottratta e, dopo aver pregato il proprietario di non avvisare la Polizia, è scappato in direzione dei campi agricoli e si è nascosto tra la vegetazione, nel tentativo di sottrarsi agli operatori. L’uomo, è stato però individuato in pochi minuti dagli agenti delle Volanti che, al termine degli accertamenti, lo hanno arrestato per furto aggravato.

Questa mattina, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.