Polizia di Verona – Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato – Piazza Bra e Sacrario del cimitero monumentale – “Giorno della Memoria”

Nell’ambito delle celebrazioni ufficiali per il “Giorno della Memoria”, oggi la Scuola della Polizia di Stato di Peschiera del Garda, con una rappresentanza, di Allievi del 229° Corso, ha partecipato a due diversi eventi all’insegna del ricordo. Il primo si è svolto nella centrale Piazza Brà di Verona, dove intorno a uno dei carri ferroviari, che furono utilizzati per la deportazione, gli Allievi Agenti hanno letto alcune riflessioni sull’Olocausto e sull’importanza di non dimenticare, insieme a due classi del liceo classico Maffei di Verona.



Il secondo ha avuto, invece, luogo presso il sacrario del cimitero monumentale di Verona, nell’ambito delle celebrazioni organizzate dal Comune Scaligero e dalla Sezione Veronese dell’Associazione Nazionale ex deportati; all’interno del sacrario sono stati proprio gli Allievi a leggere i 300 nomi dei cittadini veronesi, che morirono nei campi di concentramento.

“Più passano gli anni – ha detto il direttore Trevisi ai suoi Allievi, spiegandogli l’iniziativa – è più diventa necessario non dimenticare. È importante farlo e non solo nel corso delle manifestazioni ufficiali, ma anche con dei giovani studenti, leggendo frasi e riflessioni, perché possano vedere accanto a loro, ragazze e ragazzi solo un po’ più grandi, che hanno scelto di indossare la divisa, perché convinti di iniziare a prestare servizio per gli altri.”