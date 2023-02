Prossimi appuntamenti presso la Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda

In attesa dell’arrivo del prossimo corso Allievi Agenti, l’attività della Scuola di Polizia di Peschiera del Garda non si ferma, anzi prosegue con grande intensità; ancora in collaborazione con il Compartimento di Polizia Ferroviaria per Verona e il Trentino Alto Adige e sotto la supervisione della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato e l’Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, sono diversi gli appuntamenti in programma.

Domani 28 febbraio, a partire dalle ore 10.00, presso l’Aula Magna “Fratelli Turazza”, i referenti dei progetti per la legalità delle specialità della Polizia di Stato (Ferroviaria, Stradale e Postale) del Veneto s’incontreranno per confrontarsi sul nuovo Progetto “Incroci”, dedicato alle scuole superiori, che prevede una formazione congiunta sul tema del viaggio, inteso come viaggio in treno, sulle strade e virtuale.

Coordinati dai funzionari del Compartimento Polizia Ferroviaria di Verona e del Trentino Alto Adige e dei Compartimenti Polizia Stradale e Postale del Veneto, tutti i formatori delle tre specialità avranno modo di visionare il video che dovranno utilizzare per portare avanti il progetto “Incroci”, con il quale si cercherà di coinvolgere i giovani dal punto di vista delle emozioni, da cui spesso scaturiscono i comportamenti “pericolosi”; durante l’incontro i Poliziotti delle tre specialità vedranno anche tutti insieme, discutendone tra di loro, il video del progetto “Icaro” della Polizia Stradale, del progetto “Train to be cool” della Polizia Ferroviaria e del progetto “Una vita da social” della Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Grazie a questo importante e innovativo progetto gli operatori avranno una preparazione a tutto campo sui rischi dei vari viaggi e le scuole avranno la possibilità di confrontarsi con un unico interlocutore della Polizia di Stato.

Nella mattinata del 2 marzo, invece, sempre nell’aula magna della Scuola di Peschiera, il Vice Questore Aggiunto del Compartimento di Verona e del Trentino Alto Adige dott.ssa Serena Russo e i formatori della Polizia Ferroviaria di Verona Davide Baraldi, Andrea Gambaro, Andrea Leone e Maria Grazia Di Nuzzo presenteranno alle quattro classi della Scuola Media Statale “Felice Chiarle” di Peschiera del Garda il Progetto di educazione alla legalità della Polizia Ferroviaria denominato “Train to be cool”.

Il Progetto è nato nel 2014 con la collaborazione del Miur e il supporto scientifico della facoltà di medicina e psicologia dell’università “La Sapienza” di Roma, e ha lo scopo di sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza ferroviaria.

Purtroppo, infatti, sono i più giovani a rimanere talvolta vittime di imprudenze e distrazioni, spesso a causa della inconsapevolezza dei pericoli presenti nelle stazioni e connessi con l’utilizzo del treno; l’uso ad esempio delle cuffiette o degli smartphone distraggono spesso gli utenti ferroviari dagli avvisi della stazione e li spingono verso comportamenti scorretti, quali attraversamento dei binari, mancato rispetto della linea gialla, tentativi di prendere i treni in corsa e molti altri.

Gli operatori attraverso filmati reali e il racconto delle proprie esperienze professionali spiegheranno ai ragazzi le regole per un corretto uso del mezzo ferroviario per la propria ed altrui sicurezza; con gli stessi ragazzi verrà anche affrontato il tema del rischio in ambito ferroviario ovvero ciò che porta a tutti quei comportamenti che i giovani percepiscono semplicemente come sfide: “train surfing”, lancio di sassi, posizionamento di oggetti sui binari e selfie con treni in movimento.

Infine, nelle giornate di mercoledì 1 e giovedì 2 marzo ci sarà il primo dei quattro seminari online per l’attività di educazione alla legalità presso le scuole riservato agli appartenenti in servizio negli uffici della Polizia Ferroviaria di tutta Italia; i circa 235 dipendenti seguiranno le lezioni tenute da funzionari del Servizio Polizia Ferroviaria, da psicologi della Polizia di Stato e da docenti universitari.

Le lezioni verteranno su nozioni di psicologia evolutiva in riferimento alla relazione con i minori, su strategie di comunicazione ed elementi di comunicazione con l’adolescente in tema di rischio, su “cyberbullismo” e comportamenti a rischio e su “sensation seeking” e tossicodipendenze.

Diversi e importanti appuntamenti di formazione presso la Scuola di Peschiera con un’unica finalità: essere vicini alla gente e in particolar modo ai giovani.