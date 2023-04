Polizia Locale: arrestato cittadino tunisino dopo aver danneggiato locale e per aver fatto resistenza agli agenti

Nel pomeriggio di giovedì un cittadino tunisino, 23enne, senza fissa dimora, in un locale di via del Pontiere è andato in escandescenza, dopo aver infastidito camerieri ed avventori. L’uomo ha anche tentato di prendere dei coltelli dal lavello e alla vista degli agenti giunti in pochi minuti ha iniziato a minacciare e ad usare violenza, danneggiando varie suppellettili, mezzi della Polizia Locale, defecando in cella e non fornendo alcuna collaborazione. Arrestato in flagranza questa mattina mattina è comparso davanti al giudice per la convalida in udienza per il rito per direttissima. Arresto convalidato, richiesti termini a difesa e udienza fissata al prossimo 6 ottobre.