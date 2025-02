Tenta furti su auto in sosta, fermato dalla Polizia Locale

La Polizia sta verificando se si tratta della stessa persona che nei giorni scorsi ha effettuato i danneggiamenti alle auto sul viale della stazione di Porta Vescovo.



Ancora una volta la segnalazione di un cittadino è stata di supporto all’attività della Polizia locale. Giovedì sera infatti, un cittadino ha notato un uomo infrangere i vetri di una autovettura ed ha avvisato subito gli agenti che sono intervenuti in via Da Porto dopo aver inseguito un 39enne, portato poi al Comando per gli accertamenti. L’uomo ha danneggiato quattro veicoli ed è stato denunciato per tentato furto e danneggiamento. Sono ancora in corso gli accertamenti con gli uffici immigrazione di Padova e Verona per verificare la posizione sul territorio nazionale. La Polizia Locale sta inoltre visionando numerose telecamere della zona per capire se ci fossero complici e per verificare se l’uomo sia lo stesso resosi protagonista delle spaccate ai danni di 26 veicoli in viale della Stazione di Porta Vescovo. Qui, a seguito dell’episodio, sono stati incrementati i controlli con pattuglie serali e notturne: nei giorni scorsi sono state identificate 16 persone ed emessi sei ordini di allontanamento a carico di alcune persone che stavano occupando i marciapiedi e le aree di transito di studenti e pendolari. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane, anche con l’impiego delle unità cinofile, che hanno recuperato sempre nella giornata di giovedì un panetto di hashish nella zona di via Fedrigoni, nascosto tra i cespugli, vicino alla massicciata ferroviaria.