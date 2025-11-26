Premiate a Verona le ‘Eccellenze Venete 2025’

Close Menu
    Si è svolta nella tarda mattinata di mercoledì 26 novembre nell’incantevole cornice di Castelvecchio a Verona la cerimonia di premiazione delle ‘Eccellenze Venete 2025’ organizzata dal Festival della Cucina Veneta a chiusura del Tour delle Eccellenze Venete organizzato con il Patrocinio della Regione Veneto.

    Ad ospitare la kermesse la prestigiosa location del Circolo Unificato dell’Esercito.

    Sono state premiate dal Presidente di Cultura & Cucina Paolo Caratossidis, ben 31 tra consorzi, imprese,  prodotti tipici, ricette, chef, opere artistiche o documentaristiche che hanno arricchito – nel corso dell’anno 2025 – l’offerta enogastronomica e comunicativa della grande tradizione culinaria del Veneto.

    Gli organizzatori hanno espresso grande soddisfazione per lo svolgimento del Tour delle Eccellenze Venete e per l’affermazione dell’iniziativa anche ad importanti appuntamenti nazionali come la Tiramisù World Cup e nel 2026 hanno in programma altre iniziative:

    Le Eccellenze Venete premiate  donano lustro all’intero territorio regionale con ricadute economiche tangibili anche su settori come Turismo e Horeca. Il Veneto del cibo è  una superpotenza ed è di fondamentale importanza promuovere quei prodotti e personalità che rappresentano l’anima del nostro territorio, custodi di una storia che non è solo cibo, ma cultura ancora fortemente radicata nella comunità.” dichiara il Presidente del Festival Paolo Caratossidis.

    Al termine della cerimonia tra videointerviste e foto ricordo è stato servito un buffet luculliano con le Eccellenze Venete, a base di ricette e prodotti tipici tra tradizione e innovazione a cura dei ragazzi dell’istituto Berti di Verona.

    Molte le prelibatezze premiate: tra cui insaccati e formaggi di montagna di altissima qualità, il Pan biscoto di Loreo, la pasta fresca e Ravioli al granchio blu, specialità veronesi come la Pearà, l’Olio extravergine del Garda Dop, prosciutti e porchette di altissima qualità, specialità equine e di cinghiale, il Tartufo veneto del Monte Baldo e i salami di cinghiale tartufati, l’aglio polesano, i folpi, la polenta veronese, accompagnati dai vini dell’Abbazia di Praglia e dallo Spritz Veneto con l’omonima Confraternita, per finire con i dolci e lievitati della tradizione natalizia e il celebre mandorlato di Cologna Veneta, il celebre Tiramisù di Treviso con il gelato artigianale. Ma anche assolute novità come prodotti a base di farina di carciofo e il peperoncino habanero veneto, anche un libro sulla sopressa veneta e tante altre specialità rigorosamente made in Veneto.

    Antica Pasticceria Nascimben 1865Alberto NascimbenTV
    AprolavBruno BernardiTV
    Cantina dell’ Abbazia di PragliaDon Stefano Visintin O.S.B.PD
    Ciokkolatte il gelato che meritiGuido ZandonàPD
    Circular FiberNicola Ancillotto  Luca CotecchiaVE
    Comitato Carnevale Bacanal del GnocoValerio CorradiVR
    Comune di Ferrara di Monte BaldoSindaco Carla GiacomazziVR
    Confraternita A.r.i.e.s.Gabriele MazzolaPD
    Confraternita del Lesso e della PearàLeopoldo RamponiVR
    Consorzio di tutela dell’ Aglio bianco Polesano DOPMassimo TovoRO
    Consorzio di tutela olio extra vergine di oliva Garda DOPSimone PadovaniVR
    F.lli ContinRoberto ContinPD
    Garzotto Rocco & Figli Cologna Veneta dal 1840Marianna e Sara GarzottoVR
    Habaneros FarmDaniele BertoPD
    in.HR Agenzia per il Lavoro S.p.A.Giuseppe TelescaVR
    InfermentumFrancesco Borioli, Luca Dal Corso ed Elisa Dalle PezzeVR
    Ipseoa A. BertiDaniele FurlaniVR
    Ipsseoa Alfredo BeltrameLetizia CavalliniTV
    La FolperiaMassimiliano e Barbara SchiavonPD
    La sopressa origini e storia. Ed. De BastianiGraziano LazzarottoTV
    La sopressa origini e storia. Ed. De BastianiOtello FabrisVI
    LuxardoMatteo LuxardoPD
    MeggiolaroGessica e Alessandro MeggiolaroVE
    Mitilla La cozza di PellestrinaGenny e Lorenzo BusettoVE
    Nonno AndreaOmar LapeciaTV
    Palve S.n.c.Ivo MarognaVR
    Panificio Domeneghetti dal 1957Roberto DomeneghettiRO
    Pastificio ArtusiF.lli Enrico e Alberto ArtusiPD
    Tartufo VenetoFabio ZandonàVI
    Tg Agricoltura TeleChiaraJohnny LazzarottoVI
    Tiramisù World CupFrancesco RediTV

