Premiate a Verona le ‘Eccellenze Venete 2025’

Si è svolta nella tarda mattinata di mercoledì 26 novembre nell’incantevole cornice di Castelvecchio a Verona la cerimonia di premiazione delle ‘Eccellenze Venete 2025’ organizzata dal Festival della Cucina Veneta a chiusura del Tour delle Eccellenze Venete organizzato con il Patrocinio della Regione Veneto.

Ad ospitare la kermesse la prestigiosa location del Circolo Unificato dell’Esercito.

Sono state premiate dal Presidente di Cultura & Cucina Paolo Caratossidis, ben 31 tra consorzi, imprese, prodotti tipici, ricette, chef, opere artistiche o documentaristiche che hanno arricchito – nel corso dell’anno 2025 – l’offerta enogastronomica e comunicativa della grande tradizione culinaria del Veneto.

Gli organizzatori hanno espresso grande soddisfazione per lo svolgimento del Tour delle Eccellenze Venete e per l’affermazione dell’iniziativa anche ad importanti appuntamenti nazionali come la Tiramisù World Cup e nel 2026 hanno in programma altre iniziative:

“ Le Eccellenze Venete premiate donano lustro all’intero territorio regionale con ricadute economiche tangibili anche su settori come Turismo e Horeca. Il Veneto del cibo è una superpotenza ed è di fondamentale importanza promuovere quei prodotti e personalità che rappresentano l’anima del nostro territorio, custodi di una storia che non è solo cibo, ma cultura ancora fortemente radicata nella comunità.” dichiara il Presidente del Festival Paolo Caratossidis.

Al termine della cerimonia tra videointerviste e foto ricordo è stato servito un buffet luculliano con le Eccellenze Venete, a base di ricette e prodotti tipici tra tradizione e innovazione a cura dei ragazzi dell’istituto Berti di Verona.

Molte le prelibatezze premiate: tra cui insaccati e formaggi di montagna di altissima qualità, il Pan biscoto di Loreo, la pasta fresca e Ravioli al granchio blu, specialità veronesi come la Pearà, l’Olio extravergine del Garda Dop, prosciutti e porchette di altissima qualità, specialità equine e di cinghiale, il Tartufo veneto del Monte Baldo e i salami di cinghiale tartufati, l’aglio polesano, i folpi, la polenta veronese, accompagnati dai vini dell’Abbazia di Praglia e dallo Spritz Veneto con l’omonima Confraternita, per finire con i dolci e lievitati della tradizione natalizia e il celebre mandorlato di Cologna Veneta, il celebre Tiramisù di Treviso con il gelato artigianale. Ma anche assolute novità come prodotti a base di farina di carciofo e il peperoncino habanero veneto, anche un libro sulla sopressa veneta e tante altre specialità rigorosamente made in Veneto.