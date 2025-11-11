Close Menu
    “Votare Informati”: il 13 novembre a Montorio ORA! ospita il confronto tra i candidati al Consiglio regionale Dai Prè, Gaiulli e Albertini

    L’evento, che si terrà alle 21.30 di giovedi 13 novembre in Piazza delle Penne Nere 2, fa parte del tour “Votare Informati”: modererà il dibattito il Prof. Stefano Merigliano (responsabile del gruppo sanità) e Davide Sguazzardo (associato di Ora)

    Verona, 11 novembre 2025 – Saranno i tre candidati al consiglio regionale Enrico Dai Prè (Popolari per il Veneto), Orietta Gaiulli (Forza Italia) e Alessio Albertini (Partito Democratico) i tre ospiti del confronto patrocinato dal partito ORA! che andrà in scena a partire dalle 21.30 di giovedi 13 novembre in Piazza delle Penne Nere 2, a Montorio.

     A moderare la serata sarà Stefano Merigliano, presidente della Scuola di Medicina dell’università di Padova e membro del consiglio direttivo di Ora, insieme a Davide Sguazzardo, associato di Ora.

    I tre candidati saranno sollecitati a intervenire sui temi della sanità e del consumo del suolo.

    Questo dibattito darà vita al terzo appuntamento della serie “Votare Informati”, promossa da ORA! su tutto il territorio regionale: il primo, che ha avuto luogo a Vicenza venerdì 24 ottobre e il secondo a Treviso il 7 Novembre.

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
