Musica dai balconi di Verona. Continua a settembre il Festival “Balcoscenico”

A partire dal 9 settembre tutti i venerdì dalle 17 alle 19 concerti gratuiti dai balconi di Verona.

Quattro venerdì di musica per rallegrare le serate di fine estate. Tornano gli appuntamenti della terza edizione del Festival Balconscenico, in programma il 9, 16, 23 e 30 settembre. Dalle 17 alle 19 giovani musicisti animeranno le vie del centro storico con concerti gratuiti da ascoltare con il naso all’insù.

Diversi generi musicali suonati da una decina di terrazzi della città per intrattenere i passanti. Un’occasione per dare voce ai giovani talenti, ideata da Tiziano Meglioranzi, Presidente della Corporazione Esercenti del Centro Storico di Verona, in collaborazione con il Comune. L’evento è curato dall’Agenzia Perdonà.

Mappa dei balconi ed elenco degli spettacoli disponibili sul sito: https://www.balconscenicoverona.com/