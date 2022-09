Export veronese in crescita costante: +14,3% nel I semestre 2022

Paolo Tosi: “Dati positivi, ma c’è preoccupazione per l’impennata dell’inflazione e per i rincari delle materie prime che minano la competitività”

Prosegue, nel I semestre, il trend di crescita dell’export veronese che mette a segno un incremento del 14,3% rispetto allo stesso periodo del 2021. Un andamento positivo che migliora i risultati del I trimestre (con esportazioni in crescita del 12,1%), e realizza quasi 7,4 miliardi di euro, a valore, per i nostri prodotti venduti all’estero. La performance dell’export scaligero, anche se buona, tuttavia è inferiore di quella veneta e italiana, che segnano rispettivamente +19,3% e +22,5%.

Provincia di Verona. Esportazioni principali prodotti gennaio-giugno 2021 e 2022 (valori in euro)

Prodotti Gen-giu 2021 (provv.) Gen-giu 2022 (provv.) Var. % Peso % su totale export (gen-giu 2022) Macchinari 1.196.410.936 1.295.749.336 8,3 17,5 Alimentari 915.741.420 986.773.659 7,8 13,4 Tessile/Abbigliamento 690.722.334 731.019.904 5,8 9,9 Bevande 527.286.407 588.309.518 11,6 8,0 Ortofrutta 313.026.730 309.267.732 -1,2 4,2 Calzature 210.057.081 246.491.841 17,3 3,3 Marmo 202.747.909 236.483.697 16,6 3,2 Termomeccanica 73.501.207 68.656.029 -6,6 0,9 Mobili 48.966.983 52.749.242 7,7 0,7 Altri prodotti 2.284.054.017 2.870.205.945 25,7 38,9 Totale export 6.462.515.024 7.385.706.903 14,3 100,0 Elaborazione Servizio Studi e Ricerca Camera di Commercio di Verona su dati Istat

“I valori dell’export di questo I semestre – afferma il vice presidente della Camera di Commercio di Verona, Paolo Tosi – dimostrano come il Sistema Verona sia in salute e capace di affrontare le sfide internazionali. Una crescita che si mantiene a doppia cifra non era scontata, tenendo conto delle molte variabili macroeconomiche che le nostre aziende devono affrontare. L’impennata dell’inflazione e l’aumento dei costi delle materie prime, infatti, rappresentano un serio problema per la competitività delle nostre merci. Rimane una seria preoccupazione per un’inversione di tendenza che potrebbe essere molto rapida e che, complice la guerra in Ucraina, rischia di mettere in grave difficoltà l’economia veronese”.

Nello specifico sono tre i settori che crescono in doppia cifra: bevande, calzature e marmo. Le bevande, cioè il vino, confermano il proprio lungo trend di crescita e segnano un +11,6%, per un valore delle esportazioni superiore ai 588,3 milioni di euro. Il marmo rafforza il proprio recupero, già evidente nel primo trimestre, e fa crescere l’export del 16,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, attestando il valore delle esportazioni a 236,4 milioni. Le calzature, con un +17,3%, mettono a segno la miglior performance semestrale per un export che vale 246,4 milioni di euro. I macchinari si dimostrano una certezza per l’export veronese: totalizzano un aumento di 8,3 punti percentuali rispetto al I semestre 2021 e, con quasi 1,3 miliardi di euro di esportazioni, si confermano al primo posto tra i comparti scaligeri. Il tessile/abbigliamento riprende la propria crescita all’estero con un +5,8%, per 731 milioni, mentre rimane in terreno negativo la termomeccanica, che segna un calo dell’export del 6,6%. L’ortofrutta mostra una lieve flessione dell’1,2% (309,2 milioni).

Entrando nel dettaglio dei Paesi approdo delle merci veronesi, tutti i primi dieci mercati sono in crescita ad eccezione della Svizzera, in calo dell’11,5%. La guerra ha complicato le esportazione verso la Russia, quindicesimo mercato, che si riducono del 4,2%, mentre quelle verso l’Ucraina, 53° mercato, diminuiscono del 39,4%.

Anche l’import cresce. Verona fa segnare un +16% nel valore delle importazioni, un aumento che comunque è inferiore al Veneto (+41,2%) e al resto del Paese (+44,4%). In particolare, a crescere maggiormente sono le importazioni di pasta-carta, carta e cartone che incrementano del 77,5% (203,3 milioni) e di prodotti chimici, materie plastiche e gomme +45,2% (288 milioni).

Si conferma l’aumento delle importazioni dalla Russia che salgono del 70,6% in valore.

Verona, top 10 dei Paesi di esportazione