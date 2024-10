Povegliano incontra Ockenheim. TEDESCHI “Occasione per rinnovare i legami di amicizia e cooperazione”

Italia e Germania si sono incontrate a Povegliano. La sindaca Roberta Tedeschi ha accolto in paese sabato 5 Ottobre la sua omologa Sabine Maidhof, prima cittadina di Ockenheim. Il piccolo centro urbano tedesco è gemellato dall’inizio degli anni ’90 con Povegliano Veronese e si trova nella provincia di Magonza-Bingen che in questi giorni – con una delegazione di 15 comuni – ha partecipato a Verona alle celebrazioni del gemellaggio tra province più antico d’Europa. Dopo l’appuntamento istituzionale al mattino presso il Palazzo Scaligero di Verona, nel pomeriggio di sabato l’Amministrazione comunale ha organizzato – per la gradita ospite – un evento speciale dedicato al sodalizio tra le due comunità italiana e tedesca. Nella splendida sala delle cerimonie di Villa Balladoro è stato infatti rinnovato, in forma ufficiale, il legame di gemellaggio con Tedeschi e Maidhof che hanno siglato una nuova pergamena ufficiale. Questo il testo “Le sindache di Ockenheim e Povegliano V.se rinnovano il vincolo di amicizia tra le loro comunità con l’impegno a costruire percorsi condivisi di pace e prosperità”. La firma è avvenuta alla presenza di quasi tutti i passati sindaci che si sono succeduti da quando è iniziato il rapporto di amicizia in questi ultimi 35 anni. Gli ex amministratori Aprili, Biasi, Bigon, Buzzi, e Scarsini erano presenti alla cerimonia, insieme a numerosi rappresentanti delle associazioni. La sindaca di Ockhenheim ha ricambiato l’affetto con un caloroso discorso di ringraziamento sfoggiando una buona padronanza della lingua italiana. Grande soddisfazione da parte di Roberta Tedeschi, che insieme a tutti i suoi amministratori e amministratrici ha in questi giorni partecipato attivamente a tutte le attività del gemellaggio “Siamo veramente felici di questa visita -spiega Tedeschi – abbiamo tenuto da sempre i rapporti con Ockenheim a distanza, ma avere qui Sabine per la prima volta è stato un onore ed anche un grande piacere: c’è stato modo di conoscere non solo un’eccellente amministratrice, ma anche una persona di grande umanità. Abbiamo voluto con grande forza cogliere questa occasione per rilanciare e rinnovare i nostri legami di amicizia e stima reciproca, per rafforzare i valori comuni di solidarietà e cooperazione tra i nostri paesi”.