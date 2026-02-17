Consegna del riconoscimento di “Bottega Storica” di Villafranca di Verona

Lunedì mattina 2 febbraio 2026, nella sala della Giunta Comunale di Villafranca di Verona, alla presenza del Sindaco Roberto Luca Dall’Oca, dell’assessore al commercio Arianna Residori, del consigliere comunale avv.to Stefano Corazzina e del dirigente Area Sicurezza e Commercio dott. Giuseppe Pregevole, si è tenuta la cerimonia di consegna del titolo di Bottega Storica di Villafranca di Verona.

Sono due le attività insignite del titolo, che viene attribuito alle attività economiche presenti sul territorio da oltre trent’anni, trattasi di imprese artigiane appartenenti alla categoria dei barbieri, acconciatori ed estetiste.

Il sig. Giannelli Loris, titolare dal 1970 dell’attività di barbiere in Via Pace, nella Galleria Metropol.

Aveva iniziato l’attività negli anni ’70 come “Salone Silvano e Loris snc” con il socio Silvano Piccinato, che poi ha smesso nel 2006. Lui ha proseguito come ditta individuale “Salone Gianelli Loris” sino a luglio 2025, quando ha deciso di ritirarsi. Nel raccontare i suoi trascorsi professionali ricorda di aver studiato molto per svolgere il mestiere al meglio. Iniziando da ragazzino e proseguendo con una costante formazione e passione. Circa il 50 % dei clienti proveniva dai paesi limitrofi.

Sono pochi i barbieri storici di Villafranca. Di recente aprono molte barberie, che per lo più hanno clienti di passaggio. La cosa che più gli manca è il contatto quotidiano con la gente, con clienti storici. I suoi tre figli hanno fatto scelte formative e professionali differenti e nessuno ha voluto proseguire l’attività di famiglia.

I coniugi Faccioli Gilberto e Ciresola Mariagrazia hanno avviato il loro salone di bellezza nel 1995, nella fraz. di Rosegaferro, ad insegna Hair & Beauty snc. Originari della frazione, è stata per loro una vera sfida coltivare l’ambizione di gestire un’attività che si occupa della cura estetica della persona in un centro abitato da 600 famiglie.

Dopo 30 anni si dichiarano molto soddisfatti della loro attività e del livello di professionalità raggiunto.

Il 95% dei loro clienti provengono dai paesi limitrofi. La cura della persona, l’attività di acconciatore e di estetista richiede una formazione continua, con aggiornamenti costanti. Il sig. Faccioli è egli stesso un formatore. Nella sua storia ha avuto 3 apprendisti. I giovani sono volenterosi, ma poco propensi nella cura dei dettagli. Sono spesso spinti dal voler ottenere risultati immediati. Per poter crescere professionalmente occorre riconoscere la necessità di confrontarsi con professionisti di vari livelli.

Anche i figli dei sigg. Faccioli hanno scelto strade professionali diverse dai quelle dei genitori.

Il Sindaco, insieme a tutti i rappresentanti dell’Amministrazione presenti alla cerimonia, hanno ascoltato con interesse la descrizione dei premiati, animata da sincera passione nel raccontare la propria professione che hanno svolto e svolgono con molta dedizione.