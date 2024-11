126ª Fieracavalli, al via domani a Veronafiere con il Ministro Lollobrigida

Il salone internazionale dedicato al mondo equestre inaugura domani, giovedì 7 novembre alle ore 11, con il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il presidente della Provincia, Flavio Massimo Pasini, l’assessora alla Sicurezza del Comune di Verona, Stefania Zivelonghi e il vescovo di Verona, monsignor Domenico Pompili.

Attesi in fiera: venerdì 8 novembre il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, sabato 9 novembre il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, mentre sabato e domenica sarà in quartiere il sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti.

Verona, 6 novembre 2024 – A Veronafiere va in scena il più grande racconto del mondo equestre in tutte le sue forme. Fieracavalli, il salone internazionale di riferimento per il settore, apre domani la sua edizione numero 126. Fino a domenica 10 novembre sono attesi 140mila visitatori tra appassionati, atleti, operatori e buyer esteri, in fiera per ammirare la pura bellezza – come recita il payoff della campagna di comunicazione 2024 – degli oltre 2.200 cavalli di 60 razze che popolano i 12 padiglioni e le 6 aree esterne, per una superficie di oltre 128mila metri quadrati.

L’internazionalità della manifestazione si riflette nella composizione delle 700 aziende espositrici provenienti da 25 paesi e nella campagna di incoming promossa da ICE Agenzia con una delegazione di top buyer provenienti da Arabia Saudita, Argentina, Cile, Hong Kong, Emirati Arabi, a cui si aggiungono altri 600 operatori da Austria, Slovenia, Croazia e Bosnia, selezionati da Veronafiere.

Sono più di 200 le iniziative in calendario, tra spettacoli, convegni, concorsi e gare sportive, tra cui l’unica tappa italiana della Longines FEI Jumping World Cup™ presented by Kask, le finali nazionali dell’Italian Champions Tour e il Gran Premio 125×125 targati Fieracavalli, le competizioni della Fise-Federazione italiana sport equestri e le sfide del Westernshow.



L’inaugurazione

Il taglio del nastro è in programma alle ore 11, nell’area A, la zona esterna di fronte al padiglione 1. All’evento partecipano: Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, Flavio Massimo Pasini, presidente della Provincia di Verona; monsignor Domenico Pompili, vescovo di Verona; Stefania Zivelonghi, assessora alla Sicurezza, Legalità e Trasparenza del Comune di Verona; Marco Di Paola, presidente della Fise; Maurizio Croceri, curatore della nuova campagna di brand identity Fieracavalli.

Per Veronafiere saranno presenti il presidente Federico Bricolo, l’amministratore delegato Maurizio Danese e il direttore generale Adolfo Rebughini.

Al termine della cerimonia inaugurale, la delegazione delle autorità visiterà lo stand della Regione Veneto al padiglione 4 e, successivamente, l’area Masaf al padiglione 2.



Il programma istituzionale di Fieracavalli

Il calendario istituzionale prosegue venerdì 8 novembre con l’arrivo di Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, che interverrà ai numerosi appuntamenti della giornata, a partire dalla conferenza stampa di presentazione del progetto di legge degli interventi regionali per la promozione della Cultura del cavallo, in programma dalle 9.30 allo stand della Regione Veneto, al padiglione 4, insieme agli assessori regionali Manuela Lazzarin, Cristiano Corazzari e Federico Caner.

Sabato 9 novembre, dalle 15.30, Fieracavalli accoglierà il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi; nel quartiere fieristico in visita sabato 9 e domenica 10 anche il sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti.