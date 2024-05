Bonus edilizi. La stretta del Governo allarma il settore. Confronto tra professionisti e mondo della politica sulla proposta degli ingegneri

Incontro organizzato dall’Ordine di Verona e provincia lunedì 20 maggio alle 16. Via Santa Teresa 12. Presenti l’europarlamentare Borchia, la senatrice Lorenzin, l’onorevole Tosi, i consiglieri regionali Andreoli, Lorenzoni e Valdegamberi e altri in attesa di conferma

Verona, 17 maggio 2024 – Alla luce delle novità sulla stretta del Governo ai bonus edilizi, l’Ordine degli Ingegneri di Verona e provincia organizza un confronto tra associazioni professionali, stakeholder ed esponenti politici locali. In discussione il documento sul riordino degli incentivi fiscali per il recupero del patrimonio edilizio abitativo redatto dalla Commissione Agevolazioni Fiscali per Interventi Edilizi dell’Ordine degli Ingeneri in grado di superare lo stallo attuale.

All’incontro interverranno i presidenti di diversi ordini professionali ed esponenti politici, tra parlamentari, senatori, assessori e consiglieri regionali, provinciali e locali.

L’appuntamento è lunedì 20 maggio alle 16 nell’auditorium della sede dell’Ordine degli Ingegneri in Via Santa Teresa 12 a Verona.

All’incontro, saranno presenti per un saluto istituzionale il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia – Ing. Matteo Limoni, il vicepresidente F.O.I.V. Ing. Andrea Falsirollo, il presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Verona Arch. Matteo Faustini, la presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona Dott.ssa Eleudomia Terragni, il presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona Geom. Romano Turri, il presidente dell’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Verona Per. Ind. Bruno Marchetti e il presidente dell’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili ANCE Verona Geom. Carlo Trestini.

Il documento sarà presentato dal presidente Limoni e illustrato dagli ingegneri Marco Favalli e Luca Micheletti, componenti della commissione agevolazioni fiscali per interventi edilizi, dall’Ing. Frediano Dabellan, coordinatore commissione agevolazioni fiscali per interventi edilizi e dall’Ing. Alice Bernabè, consigliere referente commissione agevolazioni fiscali per interventi edilizi.

Dopo la presentazione, verso le 17.45, interverranno gli esponenti politici, amministratori e stakeholders presenti.