Agricoltura. On. Caretta, UE rispetti il lavoro degli agricoltori e dei pescatori

“Archiviate le devastanti politiche di Timmerman ritenevamo che la UE avrebbe intrapreso un percorso rispettoso del lavoro degli agricoltori e dei pescatori, insostituibili garanti della sovranità alimentare e tutori dell’ambiente. La proposta della Commissione europea purtroppo disattende i buoni propositi sbandierati a Bruxelles in questi mesi. La centralità dell’agricoltura e della pesca non può essere riconosciuta solo a parole, ma va affermata con i fatti, con la stessa coerenza e determinazione mostrate dal ministro Lollobrigida e dal governo Meloni. Pretendiamo dalla UE una reale vicinanza al mondo agricolo che ancora una volta, in Italia e in Europa, ci vedrà al fianco dei pescatori e degli agricoltori, finché non otterremo risultati concreti”.

Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio