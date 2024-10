Anniversario tempesta Vaia, Presidente Fontana: da dolore per la devastazione al coraggio della ricostruzione

Roma, 28 ott –

“A sei anni di distanza, la tempesta Vaia rimane nei ricordi del Triveneto e di tutto il Paese per la devastazione che causò, ma anche per il grande sforzo messo in campo per la ricostruzione. Grazie a chi ha operato nell’emergenza e nella fase successiva, al grande lavoro di squadra realizzato e alla cooperazione tra istituzioni. Grazie alle comunità locali che, mosse dall’amore per il proprio territorio, hanno saputo guardare al futuro con coraggio e coesione. Rivolgiamo un pensiero di cordoglio ai familiari delle vittime di altre aree del Paese, colpite in quei giorni, tra ottobre e novembre 2018, da una serie di terribili perturbazioni”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.