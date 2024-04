“Positiva all’alcool e alla cocaina la donna, con precedenti per spaccio, che a bordo di un suv ha ucciso due carabinieri ferendo gravemente un’altra persona. Al dolore si aggiunge la rabbia per l’ennesima tragedia causata dalle droghe, dall’imprudenza e dal menefreghismo per la propria vita e soprattutto per quelle degli altri”.



E’ quanto dichiara l’on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia