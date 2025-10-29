Femminicidio. On. Caretta (FdI), tragedia Castelnuovo impone stretta su tutele alle donne in pericolo

“L’ennesimo femminicidio, l’ennesima tragedia figlia di una violenza inaudita che dobbiamo assolutamente estirpare dalla nostra società. Quanto avvenuto a Castelnuovo del Garda, nel veronese, oltre a lasciare sgomenti per la barbarie che lo ha caratterizzato, deve essere da monito per tutti noi nel contrasto a un fenomeno intollerabile e per il quale, purtroppo, c’è ancora molto da fare sotto il profilo culturale e temo anche dal punto di vista dei sistemi di prevenzione. Se come sembra dai primi accertamenti l’assassino si è potuto liberare dal braccialetto elettronico, a cui era già sottoposto per precedenti episodi violenti, bisogna interrogarsi e, soprattutto, agire per aumentare le tutele per le donne in pericolo. Prevenzione tramite strumenti culturali e deterrenza tramite adeguati strumenti di controllo sono le vie da seguire in un percorso lungo, difficile, ma che deve vedere alla fine la nostra comunità sanata da una piaga che fa male alle donne e a tutta la società italiana”.

E’ quanto dichiara l’on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia e componente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.