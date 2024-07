Granchio blu, Caretta (FdI): da Governo aiuti come non mai chi critica impari a leggere

“Sono rimasta francamente perplessa dalle dichiarazioni della consigliera regionale del veneto Cestari, che ha delineato un quadro ed una situazione in merito alla gestione del granchio blu dai toni assolutamente destituiti di ogni fondamento. Anche una minima capacità di comprensione del testo, ad esempio, permetterebbe di apprendere che la nomina del commissario al granchio blu, istituito con un decreto-legge ad oggi ancora in corso di conversione, spetta al Ministro dell’ambiente e non al Ministro dell’agricoltura. Inoltre una comprensione del testo o forse una semplice attenzione a quanto fatto dal Governo nazionale permetterebbe di sapere che il Governo Meloni, sin dal suo insediamento, ha lavorato duramente per dare risorse e sostegno alle imprese ittiche nel fronteggiare l’emergenza del granchio blu, trascurata ed ignorata totalmente dai governi precedenti. La collega ha evidentemente dimenticato i quasi 3,5 milioni di euro stanziati ad agosto 2023 per i primi interventi e l’esonero dal pagamento dei contributi per i settori colpiti, o ancora forse non ha appreso dei 10 milioni messi a disposizione dal Fondo filiere per ripopolamento e semina e per l’acquisto di strutture di protezione. E ancora forse la consigliera Cestari non ha appreso che nell’ultimo DL Agricoltura sono stati stanziati 10 milioni per il piano di interventi del Commissario straordinario ed ulteriori 12 milioni a sostegno delle imprese ittiche e della pesca. Questo Governo sotto l’impulso del Ministro Lollobrigida ha inoltre equiparato il comparto ittico a quello agricolo nell’accesso al Fondo di solidarietà nazionale, permettendo l’accesso a indennizzi e moratorie per mutui e finanziamenti. C’è ancora molto da fare, perché l’emergenza ereditata è sicuramente di ampio impatto e non deve essere sottovalutata, ma questo non vuol dire che non si sia fatto nulla, come la collega, in quanto amministratrice locale, dovrebbe ben sapere. Invece di fare polemica spicciola, speculando sulle aziende del Veneto, sarebbe opportuno che si informasse su cosa la politica, quella vera, sta facendo per i cittadini e le imprese.”



Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio