Ospedale Orlandi; Boscaini (Fi): “Con Brizzi sette anni di silenzi e inerzia. Risultato? Il polo riabilitativo non è stato realizzato e la casa di comunità di medicina generale non è mai partita”

Bussolengo 9 gennaio

L’On. Paola Boscaini, deputata di Forza Italia ed ex Sindaco di Bussolengo, è intervenuta ieri pomeriggio in consiglio comunale durante l’audizione del direttore generale di AULSS 9 Scaligera Patrizia Benini sull’Ospedale Orlandi.

Boscaini ha ricordato, anche a nome delle minoranze consiliari di Forza Italia, Misto e C’è Futuro, che “in questi anni di amministrazione Brizzi, la Regione non ha tenuto fede a quanto stabilito dalle schede riviste nel 2019, che da una parte miravano a creare un ospedale per tutte le riabilitazioni, tenendo la psichiatria in modo da avere il pronto soccorso, e dall’altra una casa di comunità adibita alla medicina generale. La sottoscritta a fine mandato, nel 2017, aveva invitato i vertici della Regione (l’allora assessore Coletto e il dg Mantoan) e di Aulss 9 (l’allora dg Girardi) per delineare il futuro dell’ospedale, invece da Brizzi dal 2018 a oggi solo silenzio e inerzia, fino a questa audizione che però non porta nulla di nuovo”. “Mentre ci saremmo aspettati – continua Boscaini – che il Sindaco facesse maggiori pressioni su Aulss e la Regione per arrivare agli obiettivi prefissati”. Boscaini si dice infine stupita per l’intervento del consigliere di maggioranza Furlani: “Ora chiede che l’ospedale sia improntato anche per i turisti, ma nel 2017 quando eravamo noi a proporlo il suo gruppo politico ironizzava”.

Il consigliere comunale di Forza Italia Carlo Maraia sottolinea la troppa vaghezza e le non risposte della direttrice Benini su temi cruciali. “Non ha detto se ha contatti con la Regione su nuovi stanziamenti o assunzioni per l’Orlandi e se fondi e assunzioni ci saranno. Ha annunciato che la Regione ha deliberato 3,3 milioni per l’ospedale di comunità, ma quello è stato già realizzato e inaugurato nel 2022 al quarto piano dello stabile, pertanto le ho chiesto a cosa sono destinati quei soldi, ma non ho avuto risposta. Idem sulla chirurgia, che Benini ha detto essere una priorità, senza però specificare quali interventi sono in programma”.

La consigliera comunale di C’è Futuro Stefania Ridolfi ha invitato la direttrice Benini ad andare di persona a visitare il distretto Ulss che presenta una forte decadenza dal punto di vista strutturale.