PAC, Caretta (FdI): mozione di maggioranza per sostenere lavoro Governo

“Fratelli d’Italia è con il Governo Meloni e il Ministro Lollobrigida nel difendere una politica agricola europea diversa: più giusta, concreta e vicina agli agricoltori. Sul fronte nazionale abbiamo già sostenuto uno sforzo mai visto, sostenendo lo stanziamento di 15 miliardi di euro per il settore in 3 anni. La proposta della Commissione europea di accorpare la Politica Agricola Comune in un ‘Fondo unico’ è un errore che penalizza chi produce e rischia di cancellare decenni di politiche agricole che hanno garantito cibo di qualità e reddito alle imprese agricole europee. Dietro l’idea di questa riforma c’è una visione ideologica che mette in ginocchio chi lavora la terra invece di sostenerlo. Noi diciamo no a questa visione: l’agricoltore non è il problema, è la soluzione. Senza agricoltura non c’è ambiente, non c’è cibo, non c’è futuro. Con il Governo Meloni l’Italia non subisce più le scelte di Bruxelles: oggi stiamo guidando una battaglia che vede con noi sedici Paesi europei per difendere la nostra agricoltura. È questa l’Europa che vogliamo: produttiva, solidale e rispettosa di chi lavora. Con la mozione di maggioranza che ci accingiamo ad approvare in Parlamento diciamo no a visioni ideologiche frutto di burocrati senza alcuna percezione della realtà.”

Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio.