Padova. On. Caretta (FdI), sinti torturatore di neonato in che modo va rieducato?

“Arrestato in flagranza di reato un criminale di origine sinti che ha torturato per mesi, procurandogli danni irreversibili, il figlio neonato, ricoverato presso l’ospedale di Padova. Obiettivo di questo mostro? Denunciare i medici e ottenere l’assegno di invalidità. E ora dovremo pure mantenerlo in carcere a spese dei contribuenti italiani perché un essere simile dobbiamo rieducarlo e magari reinserirlo nella nostra società per avvalerci del suo utile contributo di futuro cittadino modello”.



Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia