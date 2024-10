Sicurezza; Boscaini (FI): “Ministro Piantedosi venga a Verona come ha promesso in aula”

Verona 22 ottobre.

La deputata di Forza Italia Paola Boscaini, che due mesi fa alla Camera dei Deputati si era rivolta al Ministro dell’Interno Piantedosi con un’interrogazione parlamentare per denunciare il grave deficit di sicurezza di Verona e chiedere più agenti, torna a rivolgersi al titolare del Viminale: “il Ministro Piantedosi venga a Verona, mi aveva rassicurato in aula che presto sarebbe stato in città per un vertice sull’ordine pubblico. Il Governo obiettivamente degli sforzi li ha fatti sull’assegnazione di nuovi agenti, ma non basta, negli ultimi anni c’è stato un notevole numero di quiescenti e un problema di organico persiste”. Sulla mancanza di ordine pubblico in città, Boscaini dice che “a Verona siamo oltre l’emergenza, c’è un fenomeno di insicurezza che sta diventando patologico”