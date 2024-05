Agevolazioni tariffe per i viaggi ferroviari,via mare, autostradali e aerei per le elezioni europee ed amministrative 2024

In occasione delle consultazioni elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia ed amministrative dell’8 e 9 giugno 2024, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 23 e 24 giugno 2024, gli elettori che si recheranno a votare nel proprio Comune di iscrizione elettorale potranno usufruire delle agevolazioni per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei, che verranno applicate dalle Società che gestiscono i relativi servizi di trasporto.

Per ulteriori informazioni di maggior dettaglio si invitano gli elettori a consultare il sito internet delle società di seguito elencate: